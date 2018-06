Foto: TEGNING: ROAR HAGEN

Det vanskeligste er pistol

Publisert: 26.06.18 09:04 Oppdatert: 26.06.18 09:41

ORDERUD GÅRD (VG) Uansett om retten blandet sammen pistoltypene Ruger og Luger: Det er fortsatt noen som juger i Orderudsaken.

Tore Sandberg mener at påtalemyndigheten har blandet sammen pistoltypene Luger og Ruger i bevisførselen under rettssakene for snart to tiår siden. Men er det nok til å få Orderudsaken gjenopptatt?

Journalisten og etterforskeren sitter på låven på Orderud gård mellom det tidligere ekteparet Per og Veronica Orderud og presenterer deres sak.

Den samme låven hvor gjestene skal ha samlet seg for å sette ut mat til nissen, lille julaften 1998. Det var i 19.00-tiden, noen timer etter at Kristin Kirkemo var kommet fra Molde med to pistoler. To Rugere, ifølge påtalemyndigheten. Et skudd gikk av og skadet et Odd Nerdrum-litografi som hang på veggen.

Men det var før Lars Grønnerød dukket opp i 21.00-tiden og, ifølge Kristin, viste dem hvordan de skulle behandle våpnene. Og anbefalte dem å bruke sokker under drapene for å unngå å sette spor.

Eller kanskje var det ikke slik. Dette er omdiskuterte detaljer og episoder fra den brutale trippeldrapssaken som fikk navn etter gården Orderud på Sørumsand utenfor Oslo. En sak som ikke bare preget, men dominerte norsk offentlighet fra 1999 og til et godt stykke ut på 2000-tallet.

Orderudsaken er uten tvil den mest omtalte kriminalsaken i Norge. Den falt sammen med at nesten hele landet hadde fått tilgang til internett, og ble et slags pilotprosjekt for hva som senere skulle komme av direkte oppdatering i norske medier.

I de to årene som gikk fra drapene og frem til den første rettssaken, hadde mangelen på tilståelser og mangelen på klarhet i hva som hadde skjedd, laget en strøm av egne underfortellinger, figurer og episoder som fulgte sakens vei mot retten.

Orderudsokken var blitt en fast figur i tegneren Morten M.s. rute på siste side av VG. Kristin Kirkemo, en av de tiltalte, hadde giftet seg i det Se og Hør kalte «Et eventyrbryllup», med storslåtte kostymer og full mediedekning. I «Åpen post» på NRK hadde Bård Tufte Johansen og Harald Eia laget situasjonskomedien-parodi om saken.

Mellom 100 og 150 journalister var tilstede under åpningen av rettssaken i Nes herredsrett våren 2001. Samfunnshuset var gjort om til rettssal for anledningen, men det var lite til å huse alle sammen, så idrettshallen vegg i vegg var gjort om til pressesenter.

På den andre siden av Oslo, på den nylig nedlagte flyplassen på Fornebu, var et titalls ungdommer sperret inne i en overvåkingsbunkers for å underholde oss med første sesong av Big Brother. Og det var nesten ikke mulig å ikke trekke parallellene:

Medieindustrien var inne i en ny fase. Avisene var i ferd å sprenge seg ut av sine tidligere rammer og ta kontrollen over virkeligheten. Det var ikke bare juristene som var bekymret for at det enorme fokuset, den minutiøse rapporteringen, den totale vegg-til-vegg-dekningen skulle drukne selve rettsprosessen.

– Det finnes bare en mer celeber drapssak i Norden de siste årene, og det er drapet på Sveriges statsminister Olof Palme, sa Per Orderuds forsvarer Cato Schiøtz få minutter etter at dommen var avsagt i Nes herredsrett ved St. Hans i 2001.

- Vi husker alle hvordan det gikk: Christer Pettersson, som ble dømt for drapet i første instans, ble senere frikjent.

Da var hans klient sammen med kona Veronica og hennes søster Kristin Kirkemo, dømt til 21 år fengsel for medvirkning til overlagt drap på Pers foreldre Kristian og Marie Orderud og hans søster, Anne Orderud Paust.

Schiøtz varslet allerede da at det var våpenbyttet og rettens vurderinger av motiv han ville legge vekt på ved en anke. Det hjalp ikke. Per og Veronica ble dømt til 21. års fengsel i Eidsivating lagmannsrett et snaut år senere.

Det er de samme elementene Tore Sandberg grep fatt i da han presenterte begjæringen til gjenopptagelseskommisjonen mandag. Og Sandberg er ingen amatør når det kommer til å få saker gjenopptatt. Tre ganger tidligere har gravejournalistikken hans bidratt til gjenopptagelse, og dermed bidratt til å renvaske domfelte.

Men Orderudsaken er så omfattende, så kompleks, at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. Dessuten er den preget av at alle de fire domfelte har forklart seg på motstridende vis og at de delvis har forandret sine forklaringer om helt sentrale punkter underveis. For eksempel det famøse juleselskapet på gården lille julaften, et snaut halvår før drapene skjedde.

For om det var Luger eller Ruger er en ting helt sikkert, og det er at noen fortsatt juger om hva som skjedde i begivenhetsrekken som ledet frem til drapene.

Og bare om en av dem en dag bestemmer seg for å fortelle hele sannheten, vil vi få vite hva som skjedde den natten i kårboligen på Orderud gård for snart 20 år siden.