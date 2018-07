HOS SINE EGNE: President Donald Trump møtte tilhengere på et møte i Great Falls i Montana 5. juli. Foto: Thomas Nilsson / VG

Alle taper på handelskrig

leder

Publisert: 07.07.18 05:41

USAs president Donald Trump begikk et alvorlig feilgrep da han fredag startet sin lenge varslede handelskrig mot Kina. Han har allerede utløst handelskonflikter med naboland og allierte i Europa, og truer med ytterligere opptrapping. Vi mener alle vil tape på en global handelskrig, inkludert mange av Trumps kjernevelgere.

USA innførte fredag straffetoll på kinesiske varer til en verdi av 34 milliarder dollar årlig. Om to uker trappes dette opp ytterligere, til totalt 50 milliarder dollar. Trump truer med å høyne dette dramatisk hvis ikke Kina gir etter. Kina kaller dette “den største handelskrigen i økonomisk historie” og har tidligere sagt at de vil svare med samme mynt. Kina vil blant annet legge høy straffetoll på amerikanske landbruksprodukter, som soyabønner. Mer enn halvparten av USA eksport av soyabønner går til Kina. Tiltakene vil ramme mange amerikanske bønder hardt.

Globale forsyningskjeder rammes når nasjonene bygger høye tollmurer. Det vil også gå ut over industriarbeiderne, en annen gruppe Trump appellerte til i valgkampen. Avgiftskrigen vil øke omkostningene for næringslivet, gjøre arbeidsplasser utrygge og gi forbrukerne høyere priser på mange produkter. Det skaper uro på aksjemarkedene og øker faren for en ny global krise. Trump har tilsynelatende ingen slike bekymringer. Han har tidligere sagt at handelskriger er en god ting og lette å vinne. Vi tror han vil erfare noe ganske annet.

USAs anklager mot Kinas handelspraksis er ikke grunnløse. Kinas overproduksjon av stål har skapt ubalanse i markedet. Det er også grunn til å reagere på kravet om at utenlandske selskaper som vil operere i Kina må inngå samarbeid med lokale partnere og dele verdifull teknologi. EU har også klaget denne praksis inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO). I stedet for handelskriger bør slike tvister løses i WTO.

Alle presidenter inntil Trump har forstått betydningen av et internasjonalt handelssystem med regler for alle og et forum for å løse handelstvister. Trump bruker i stedet trusler og straff, uten hensyn til at det også kan ramme amerikanske eksportbedrifter og forbrukere.

Det er dypt beklagelig at USA, som spilte en avgjørende rolle i oppbyggingen av WTO, nå undergraver institusjonen med ensidige tiltak. Det rammer også Norge som har en åpen og eksportrettet økonomi. Små og middels store land trenger den beskyttelse WTO gir. Vi blir sårbare når de økonomiske gigantene slåss.