INNTEKTSKILDE: - Legalisering av cannabis vil ta knekken på den viktigste inntektskilden for kriminelle gjenger, skriver kronikkforfatteren. Foto: JASON REDMOND / X02204

Legaliser cannabis!

debatt

Publisert: 23.07.18 12:16

MENINGER 2018-07-23T10:16:35Z

La staten, ikke kriminelle, styre markedet for cannabis.

MILAN ARAN , Sandnes og Jæren Unge Høyre

I dag er det lettere å kjøpe cannabis i en storby enn å kjøpe pils etter klokken 20. Bruken av cannabis har økt og det er kriminelle gjenger som står bak mye av salget. Unge Høyres landsmøte vedtok nylig å legalisere lettere narkotiske stoffer, et riktig steg i kampen mot de kriminelle.

I dag har cirka 20 prosent av unge i Norge prøvd cannabis. Markedet i dag er regulert av kriminelle bakmenn som tjener millioner på salg av stoffet. Slik politikken er nå er det kun de store bakmennene som vinner. Dersom lettere stoffer blir legalisert og staten regulerer strengt salg av cannabis, vil det føre til at de kriminelle taper ettersom at de får en konkurrent i staten. Brukere vil heller kjøpe det rent og trygt av staten fremfor å kjøpe det av en kar på snapchat. Legalisering av cannabis vil også føre til at færre unge finner veien inn i kriminaliteten, og vil ta knekken på den viktigste inntektskilden for kriminelle gjenger, nemlig cannabis.

Opposisjonen argumenterer ofte med at legalisering av cannabis vil føre til økt bruk av stoffet. Frankrike har blant de strengeste ruspolitikk i Europa, men ligger allikevel helt i toppen i bruk, mens Nederland, hvor de fører en liberal ruspolitikk, ligger midt på treet. Markedet for cannabis er der uansett om det er lovlig eller ikke, og det beste vi kan gjøre ut av situasjonen er å la staten ha kontroll på situasjonen isteden for å la kriminelle styre markedet.

En annen side ved å legalisere, er det økonomiske aspektet. I land som USA og Storbritannia har ledende økonomer beregnet at i USA kan de tjene 6 milliarder dollar på skatteinntekter, og i Storbritannia opptil 800 millioner pund i året på å legalisere. I Norge har markedet en verdi på to milliarder kroner. To milliarder kroner til fellesskapet, politiet vil spare betraktelig med tid og ressurser, og vi kan heller ikke å se bort fra at turismen vil øke betraktelig.

Gjennom staten kan man regulere salget strengt, tjene milliarder til velferdsstaten, tilby renere stoffer som ikke utsetter brukere for skader og hjelpe brukere istedet for å straffe. De kriminelle gjengene taper, og brukerne vinner. Det er på tide å tenke nytt, og det rette steget i kampen mot de kriminelle vil være å legalisere det.