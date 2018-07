KIM STILLER KRAV: Diktator Kim Jong-un og president Donald Trump på toppmøtet i Singapore i juni. Foto: ANTHONY WALLACE / POOL

Kjente toner fra Nord

Publisert: 09.07.18 05:34

USAs utenriksminister Mike Pompeos har vært på besøk i Nord-Korea for å bygge videre på velviljen fra toppmøtet mellom de to lands ledere i Singapore. Men velvilje er ikke blitt omsatt i konkrete resultater og nå beskylder Nord-Korea USA for ensidige og «gangster-lignende» krav om atomnedrustning.

President Donald Trump har erklært at trusselen fra Nord-Koreas kjernefysiske våpen er fjernet og at alle kan sove rolig om natten. Trump ønsker å fremstille toppmøtet med Kim Jong-un som en stor suksess, men virkeligheten er at Kim ikke har gitt fra seg et eneste våpen eller startet noen form for nedrustning, bortsett fra at et testanlegg skal være ødelagt. Satelittbilder skal tvert imot vise at Nord-Korea fortsetter med å utbygge atomanlegg, også etter Trumps påståtte suksess i Singapore . Det mest konkrete resultat på toppmøtet var at Trump overraskende avlyste felles amerikanske militærøvelser med Sør-Korea.

Å forhandle om atomavtaler og inspeksjoner er tidkrevende og komplisert, slik arbeidet med Iranavtalen viste. Trump valgte utradisjonelt da han startet en forhandlingsprosess med et toppmøte. Nå er det opp til Pompeo å frembringe resultatene. Han karakteriserer to dagers forhandlinger i Nord-Korea som “produktive”, mens motparten kaller samtalene “svært beklagelige”. En talsmann for Nord-Korea mener USA må ha “misforstått vår velvilje og tålmodighet”. Ingen av partene kan vise til et eneste konkret resultat av samtalene i Pyongyang.

Det er ingen grunn til å være overrasket over Nord-Koreas krasse tone. I flere tiår har regimet drevet et diplomati hvor skjærende toner avløses av harmoniske partier. I dag er dette er uttrykk for at Kim med større styrke kan kreve amerikanske motytelser. Selv om Pompeo sier sanksjonene mot Nord-Korea inntil videre består har det internasjonale presset mot regimet avtatt etter Singapore-møtet og Trumps uttalelser om at faren er over.

Trusselen består ved at Nord-Korea er blitt en atomvåpenmakt med langtrekkende raketter. Det er all grunn til å være dypt skeptisk til dette regimets intensjoner. Kim lovet ikke Trump mer enn det som har vært Nord-Koreas posisjon i årevis. USA og andre har vært ført årelange og resultatløse forhandlingsrunder med Nord-Korea tidligere. Vi håper de diplomatiske bestrebelsene fører frem denne gang. Men problemet er ikke løst, slik Trump hevder. Pompeos besøk i Pyongyang de siste dagene demonstrerer med all tydelighet hvor krevende hans oppdrag er.