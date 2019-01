VENNLIG TONE: USAs president Donald Trump møtte Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Singapore i juni. Møtet har foreløpig ikke gitt de lovede resultater. Foto: SAUL LOEB / AFP

Leder

Venter på nedrustning

Toppmøtet mellom president Donald Trump og diktator Kim Jong-un i Singapore sist sommer skulle forandre alt. Trump erklærte at møtet var en stor suksess og at Nord-Korea ikke lenger utgjorde en kjernefysisk trussel. Men et halvt år senere har ikke Kim gitt fra seg et eneste atomvåpen og i sin nyttårstale advarte han mot amerikansk «gangsterprat».

Det lyder svært velkjent. Nord-Korea vil ikke gjennomføre en ensidig atomnedrustning. De gir ikke fra seg sitt beste forhandlingskort uten store motytelser. Det var klart både før og etter toppmøtet i Singapore.

Trump sa onsdag at han hadde mottatt et viktig brev fra Kim. Diktorens nyttårsforsetter er imidlertid de samme som i fjor. Han krever at de internasjonale sanksjonene mot Nord-Korea må heves for han er villig til å redusere sitt atomvåpenarsenal og stanse produksjonen av kjernefysisk materiale.

Ingen av Trumps forgjengere klarte å stanse Nord-Koreas atomprogram. Nå har de i det minste stanset prøvesprengninger og rakettester. Den store svakheten med Trumps uortodokse diplomati er at toppmøtet kom i stand før det var innledet en meningsfull diplomatisk dialog. Nord-Korea ble belønnet i form av et møte med en amerikansk president uten at det forelå så mye som en skisse av en avtale om konkret atomnedrustning og inspeksjoner av atomanlegg. Kim ble tatt inn i varmen og behandlet som om han var en likemann med presidenten. Han oppnådde dessuten at USA avlyste eller nedskalerte planlagte militærøvelser med sin sørkoreanske allierte.

Det mest positive som har skjedd på den koreanske halvøy det siste året er den politiske tilnærmingen mellom Nord- og Sør-Korea. Sør-Koreas president Moon Jae-in la grunnlaget for dialogen ved å invitere naboen i nord til OL i Pyongchang og siden har han møtt Kim Jong-un tre ganger. Det er et stort fremskritt at de to koreanske lederne er på talefot og at det følges opp med konkret samarbeid.

Problemet er at atomnedrustning ikke er kommet i gang. Det er likevel positivt at tonen mellom Kim og Trump i dag er en helt annen enn for vel ett år siden da de truet hverandre med atomvåpen. Konflikten må løses på diplomatisk vis.

Trump sier at han fortsatt har et veldig godt forhold til Kim Jong-un og at han ser frem til et nytt møte med diktatoren. Da bør han stille bedre forberedt enn forrige gang. Konflikten er ikke løst ved et håndtrykk og vage formuleringer. Partene må ha en felles forståelse for hva atomnedrustning i Korea innebærer og bli enige om en farbar vei for å komme dit.