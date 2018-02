Inga Marte Thorkildsen. Foto: Bringedal,Terje

Listhaug ser seg blind på monstrene

Publisert: 02.02.18 09:56

Det er veldig bra at justisministeren vil gjøre kampen mot seksuelle overgrep mot barn til sin viktigste sak. Jeg har tre viktige utfordringer til henne.

INGA MARTE THORKILDSEN, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo (SV)

1. Bekjempe mytene og få vekk tabuene

I snitt holder overgrepsutsatte tyst om overgrep i 17,5 år. Barn og unge som utsettes for vold og seksuelle overgrep forteller at de trodde det de ble utsatt for var normalt. Mange har aldri visst hva overgrep er, til tross for år tilbrakt i barnehage og skole. Mange utsatte er redde for å bli støtt ut av fellesskapet hvis de forteller, fordi samfunnet har en tendens til å tro på overgripere framfor barn. De færreste overgripere er nemlig «monstrøse» skikkelser. De er fotballtrenere, forstandere, lærere og assistenter på SFO. De er den gode naboen, mammas nye kjæreste og tillitsvalgt i FAU. Denne innsikten gjør det påkrevd å knuse myter, bekjempe tabukulturen og vise vilje til å nyansere og forstå.

Og hva med de som begår overgrep i ung alder? Listhaug må personlig tenke gjennom hva hun vil gjøre med følgende problem: hva gjør vi når «offer» og «monster» (for å bruke hennes begreper) er i samme kropp? Dr. Eileen Vizard, som har jobbet med unge overgripere i 25-30 år, sier at syv av ti unge overgripere selv er krenket psykisk, fysisk, seksuelt. Her må vi gi hjelp, ikke skyve de unge ut i monsterkulda, med påfølgende risiko for nye overgrep.

2. Gi barns stemme makt

Å fortelle om overgrep er ofte forbundet med stor risiko. Barna må føle seg sikre på å bli trodd og vite at de får beskyttelse. I dag er dette langt fra tilfelle. En av mange bekymringer barn og unge gir uttrykk for i dag, handler om mangelen på trygge rom å snakke i for utsatte barn.

Mange utsatte barn kan forsøke å fortelle oss om vanskelig ting gjennom såkalt «avvikende oppførsel». De kan utagere, lukke seg inne, selvskade, ruse seg, overprestere, slutte å spise, eller på annen måte vise at de har det vanskelig. Men de forteller ofte ikke med ord. Å forstå barns språk, også det ordløse, er en viktig oppgave for dem som vil hjelpe utsatte barn. I diagnosesamfunnets og atferdsprogrammenes tidsalder risikerer vi å legge lokk på barns rop om hjelp. Her trengs modige ministere.

3. Kunnskap til å se og kompetanse til å handle

Vi må ha bedre kunnskap og kompetanse hos alle dem som utdannes til å ta vare på barn og unge, og alle som skal hjelpe foreldre og andre som har ansvar for barn. En av de dyktigste og mest erfarne fagfolkene på feltet, professor Kari Killén, har beskrevet hva som skjer når voksne møter problemene uten tilstrekkelig forståelse, kompetanse og kunnskap: Vi overidentifiserer oss med de voksne, vi bagatelliserer, og vi flytter problemet over på noe det er enklere å takle, for eksempel en atferdsdiagnose.

Nå lærer Killén opp fagfolk i hele Oslo om akkurat dette. Gjennom systematisk innsats setter vi fagfolk i stand til å beskytte og hjelpe barn. De trenger hjelp til å håndtere følelsesmessig motstand, de skal være forberedt den dagen de står overfor mistanke om overgrep, og være sikret at de ikke står alene med ansvaret. Dette skal være et ledelsesansvar, ikke ildsjelarbeid.

Jeg håper Listhaug skrider til verket med stor kraft, vilje til å lytte til fagfolk, forskere og frivillige, og ikke minst til barn og unge og andre med erfaringskunnskap. Her må vi samarbeide, alle sammen.