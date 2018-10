SKAL VISE KUNST: Nasjonalgalleriet videreføres som utstillingslokale og blir etter alt å dømme et såkalt anneks under Nasjonlamuseet. Foto: Andersen, Aleksander / NTB scanpix

Nasjonalgalleriet reddet: En seier med bismak

MENINGER 2018-10-28T14:30:44Z

Som eneste land i den vestlige verden vedtok Norge å legge ned sitt nasjonalgalleri – etter instruks fra Kulturdepartementet, og sanksjonert av lammende taushet fra et kobbel kulturministre. Det er «kulturell vandalisme», for å sitere et opprop til Solberg-regjeringen, signert av blant andre Kåre Willoch.

leder

Publisert: 28.10.18 15:30 Oppdatert: 28.10.18 15:42

Takket være nåværende fagstatsråd Trine Skei Grande (V) og iherdig innsats fra tidligere stortingsrepresentant Ib Thomsen (Frp), ser det imidlertid ut for at Nasjonalgalleriet endelig er reddet.

Et såkalt anmodningsvedtak fra Stortinget til regjeringen gjør at det er båndlagt som visningssted for kunst. Nasjonalmuseet tør omsider vedgå at galleriet må videreføres som utstillingslokale. Implisitt i det er en anerkjennelse av byggets formålstjenlighet.

Den videre eksistens vil etter alt å dømme bli som anneks knyttet til det nye Nasjonalmuseet. Ti år og seks milliarder kr. etter at den ærverdige bygningen ble erklært ubrukelig er det likevel en seier med bismak.

Ifølge en ny bok om løpet som ble igangsatt for å skrote vår kulturhistorisk unike institusjon, kan det ha foregått en bevisst villedning av Stortinget. Dersom det er tilfelle, og hensikten angivelig var å manipulere tall og fakta for å kunne avskrive Nasjonalgalleriets egnethet som kunstmuseum, stiller det flere aktører i et alvorlig lys.

Kronikk av Lars Elling: «Komplottet mot Nasjonalgalleriet» (Krever innlogging)

Det gjelder særlig kulturministerne Trond Giske (Ap) og Anniken Huitfeldt (Ap) som aktivt drev nedleggelsesprosessen fremover, men også etterfølgerne Hadia Tajik (Ap), Thorhild Widvey (H) og Linda Hofstad Helleland (H) som legitimerte avviklingen med unnfallenhet.

For kunst- og kulturinteresserte medlemmer av Ap og Høyre må det fortone seg uvirkelig at Nasjonalgalleriet måtte beskyttes mot disse statsrådene, og at det var Frp og Venstre som sørget for det.

I «Spillet om Nasjonalgalleriet», som utkom fredag, går kunstprofessor Erling S. Skaug gjennom tallrike konsulentuttalelser, Statsbyggs rapporter, Stortingets dokumenter samt den løpende mediedekningen gjennom mer enn to tiår.

Selv om Skaug har vært aktør på bevaringssiden og boken i så måte må leses som et partsinnlegg, gir den innblikk i et politisk forløp og en demokratisk fremgangsmåte som ikke akkurat styrker tilliten til våre folkevalgte.

At Norge trengte et nytt nasjonalmuseum for kunst er på det rene. Det nye museet tegner til å bli et godt prosjekt. Men at det måtte forutsette en tøm-og-røm-strategi, der Nasjonalgalleriet også skulle avhendes som bygning og i ytterste fall overlates til eiendomsspekulasjon, er en så historieløs idé at det er regelrett skremmende hvor langt dette vanviddet fikk gå før krefter med større forståelse for pietet grep inn.