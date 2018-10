LØNNSLEDER: Her, i Finansdepartementet, er lønnsforskjellene mellom menn og kvinner størst, og det samlede lønnsnivået høyest. Foto: Frode Hansen, VG

Liv og lære

MENINGER 2018-10-21T03:29:52Z

Mannlige ansatte i departementene tjener rundt en månedslønn mer enn kvinner ansatt samme sted, viser en gjennomgang som VG har gjort.

leder

Publisert: 21.10.18 05:29

Dette til tross for at nettopp norske departementer har et omfattende avtaleverk og en personalpolitikk som både skal sikre jevnstilt lønn mellom kjønnene, samt legge til rette for lik andel kvinner og menn i ledelsen.

Lønnsgapet mellom kvinner og menn på det som er en av Norges mest likestilte arbeidsplasser er på 40 000 kroner. Da har man regnet alle heltidsansatte og sett på median årslønn for hvert kjønn. Ifølge Statistisk sentralbyrå er 40 000 kr. gjennomsnittlig månedslønn for alle kvinnelige ansatte i Norge i fjor.

VGs tall viser at kvinner i hovedsak tjener mindre enn menn i alle departementer. De største forskjellene finner man i Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet. Her tjener de mannlige ansatte over 100 000 kroner mer enn de kvinnelige. I begge departementer utgjør menn mer enn halvparten av de ansatte. Men også i Helse- og omsorgsdepartementet, hvor det er størst andel kvinnelige arbeidstakere, er det betydelige lønnsforskjeller mellom kjønnene.

Det finnes noen plausible forklaringer på inntektsgapet, som at kvinner og menn er å finne i ulike stillingstyper. Menn i lederstillinger har gjerne lengre ansiennitet, følgelig også høyere lønn. Samtidig underbygger det at menn er i flertall i stillingene med høyest lønn. Ifølge lønnsdata departementene har gitt innsyn i, utgjør kvinner kun en tredjedel av ansatte med en årslønn over én million kroner.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har antakelig rett i at dette vil jevne seg noe ut. Dagens lønnsbilde speiler til en viss grad et etterslep av en antikvarisk mannskultur som har preget både privat og offentlig sektor. Samtidig skulle man tro at utviklingen faktisk hadde kommet lenger i 2018, ikke minst i staten.

Vi mener det er en selvfølge at det offentlige går foran og iverksetter sin egen likestillingspolitikk. Det gjelder så vel lønnsfastsettelse som å slippe til kompetente kvinner i ledende stillinger. Staten må også vise vei når det gjelder integrering, enten det er nye landsmenn eller mennesker med ulike fysiske eller psykiske utfordringer.

Hvis statsminister Erna Solberg og andre som snakker godt om å tilpasse arbeid til jobbsøkende med «hull i CVen», mener det de sier, må dette gjennomføres også i praksis. Det offentlige må være ledende i alt som har med faktisk likestilling å gjøre.