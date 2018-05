HEDERSKARER: Harald Rønneberg og Thomas Numme ble hedret med Gullrutens hederspris etter å ha ledet «Senkveld med Thomas og Harald» i 15 år. Foto: SCANPIX

Thomas Numme og Harald Rønneberg vant Gullrutens hederspris: Folkets helter

Publisert: 06.05.18 00:09

Mens Skavlan har hatt samtalene man snakker om innenfor Ring 3, har Thomas og Harald gjort stuntene hele Norge ler av.

Etter 15 år med «Senkveld» hylles Thomas Numme og Harald Rønneberg med en fortjent hederspris på Gullruten .

Hedersprisen kommer en knapp uke før duoen har sin siste sending som talkshowverter på fredagskvelden - en direktesendt avslutningsfest neste fredag.

En æra er over. Heldigvis skal de to fortsette med TV . Forhåpentligvis i et mindre begrensende format.

Èn ting klarer de bedre enn noen andre: Å være folkelige. I lune Thomas Numme og småfrekke Harald Rønneberg har norske TV-seere fått personifiseringen av begrepet folkelig inn med tacoen hver fredag.

De har gjennom 15 år klart å by på seg selv, gjennom uhøytidelige konkurranser, sprø påfunn og halsbrekkende stunts.

På toppen, høsten 2009, så i gjennomsnitt 887.000 nordmenn på Thomas og Harald hver fredag.

Thomas Numme hadde bakgrunn fra diverse programlederjobber for NRK, men det var da han fikk med seg kameraten Harald Rønneberg i den første sesongen av «Idol» vinteren 2003 at gjennombruddet kom for alvor . Numme måtte insistere på at Rønneberg skulle bli med, og TV 2 ga etter. En genistrek, åpenbart.

Samme høst begynte de altså med «Senkveld med Thomas og Harald» på fredagskvelden. Og der har de vært siden.

De har skapt minner for hele Norge. Hvem husker vel ikke da Harald Rønneberg hoppet i Holmenkollen ?

(Om du mot formodning ikke husker det, kan du se det her:)

Ingen har gjort ting de ikke kan som Harald Rønneberg. Ingen kan være muggen på TV som Thomas Numme. Og de klarer kunststykket å sette seg selv i sentrum uten å ta all plassen.

Der påfunnene har vært elleville, har intervjuene vært langt mindre spektakulære. «Senkveld med Thomas og Harald» har vært talkshowet du ser på for å humre og le - ikke like mye for å lære. Mer show enn talk.

Mange av Norges mest kjente har vært innom sofaen i Nydalen, ikke minst våre idrettshelter. Om de ikke har hatt så mye interessant å fortelle, eller fått de skarpe spørsmålene som kunne utløst nerven i intervjuet, har de blitt med på et morsomt stunt og laget god TV på den måten.

Kanskje er det også en del av suksessfaktoren. Ingen kontroverser som kan få seerne til å sette fredagstacoen i halsen. Bare lun, folkelig humor.

Det er noen år siden seertallene til «Senkveld med Thomas og Harald» var i nærheten av toppåret. Og det er vanskelig å fornye noe som har funket i 15 år.

Derfor er det fint at to andre stjerner får sjansen til å fornye TV 2s flaggskip, samtidig som timingen er upåklagelig for at Thomas og Harald får en velfortjent hederspris.

Men det er også veldig fint at Thomas Numme og Harald Rønneberg skal lage mer TV - sammen.