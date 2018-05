HELIUMBALLONGER: Politikere og media feilinformerer, mener kronikkforfatterne. Foto: Camilla Visjø.

Vi ønsker faktisk å bidra til et bedre miljø

debatt

Publisert: 15.05.18 11:19

Mangelfull informasjon ødelegger en hel bransje.

ANNE HAUGE STENSLAND og MILENA VORMEDAL BECH, eiere av Festligeting AS

4. mai forsøkte Miljøpartiet De Grønne å få på plass hastevedtak om totalforbud av heliumballonger. Argumentet er plastforsøpling og bruk av den begrensede ressursen heliumgass. MDG utelater viktig informasjon angående heliumgass, nemlig at heliumgassen som blir brukt til ballonger er forurenset gass, og kan ikke brukes til medisinsk bruk eller forskning. MDG virker ikke heller vitende om at det finnes forskjellige ballongtyper, der den mest brukte ballongen, gummiballongen, er 100 prosent nedbrytbar.

I en artikkel publisert i VG 4. mai, som omhandler MDGs forslag om totalforbud av heliumballonger, finner vi en faktaboks angående helium, uten informasjon om at gassen som brukes til heliumballonger ikke har samme renhetsgrad som gassen som brukes til medisin og forskning. Dette blir ikke nevnt i artikkelen. I en artikkel 7. april referer VG til en lege på Haukeland sykehus, som oppfordrer alle til å ikke kjøpe heliumballonger fordi de bruker helium til blant annet MR-maskiner og ønsker å spare på naturgassen. Igjen blir det ikke informert om at gassen brukt til heliumballonger er gass med lavere renhetsgrad som ikke kan brukes på sykehus.

Vi ønsker med dette informere VGs lesere om at informasjonen de får angående helium i forbindelse med MDGs forslag om totalforbud, er svært mangelfull og samtidig opplyse om ballongbransjens tiltak for å unngå forsøpling av ballonger.

Det er kanskje ikke åpenbart, men seriøse aktører i ballongbransjen i Norge har mye til felles med De Grønne. Men vi får et veldig ensidig belyst problem når MDG bevisst velger å utelate informasjon og ikke vil høre på våre argumenter. Hadde MDG seriøst ønsket å bidra til et bedre miljø når det gjelder ballonger, hadde de satt seg inn i sakens kjerne og forholdt seg til fakta. Slik saken fremstår nå, virker det ikke engang som at MDG vet at bransjen på eget initiativ har valgt å danne Ballongallianse for miljø (BAFM), som skal fremme en miljøvennlig bruk av ballonger. Og hadde de visst det, så hadde de sett at vi er på samme side i denne saken: Vi støtter absolutt en utredning rundt bruk og mulige restriksjoner, men det MÅ være basert på riktig informasjon og fornuft.

Det er helium og ballonger på 17.mai som er MDGs store fanesak i disse dager – og de gjør det til en populistisk diskusjon basert på mangelfull informasjon.

La oss få avlive noen myter som MDG er med på å spre til folket gjennom villige journalister:

Myte 1: Helium som blir brukt til ballonger er den samme som benyttes i forskning og bruk av medisinske apparater.

Renheten på helium til ballonger ligger på ca 99,7 prosent. Helium av høyere kvalitet som benyttes til analyse, forskning eller diagnostikk ligger på kvalitet/renhet = >99,999%.

De Grønnes Rasmus Hansson er i beste fall feilinformert når han påstår at heliumballonger er med å forverre verdens helium-mangel og setter den i direkte sammenheng med at helium brukes i MR-maskiner. I verste fall er Hansson så opptatt av å få bukt med heliumballonger at han bevisst velger å utelate informasjon. Vi har gjentatte ganger bedt journalister og MDG ta kontakt med leverandørene av heliumgass i Norge for å få bekreftet dette, men utrolig nok er det INGEN som gjør dette. Det virker ikke som om storyen er så interessant basert på fakta, men dette er feilinformasjon som til de grader farger folkets mening og opplevelse av en hel bransje. Det er både trist – og ødeleggende for seriøse aktører i norsk næringsliv.

Myte 2: Alle ballonger er miljøskadelige

Våre gummiballonger er laget av naturgummi og tar like lang tid å nedbryte som et eikeblad. Hvordan har det seg da at MDG kan ytre at alle ballonger er miljøskadelige? Vi hadde likt å se en lege som mener at fett er så skadelig at alle fettholdige matvarer bør forbys.

Gummiballonger er altså et naturprodukt. Det er de typiske 17.mai-ballongene, i folie, som ikke brytes naturlig ned i naturen som man skulle tro MDG ønsker å bli kvitt. Men de kaller en ballong en ballong, og slår alle ballonger under en kam.

Bransjen har selv opprettet Ballongallianse for Miljø (BAFM), og seriøse aktører er medlemmer på frivillig basis. Vi tillater ikke at heliumballonger selges uten vekter. For det er her det går galt: Når det ikke sørges for at ballongene har vekter på seg, stikkes hull i etter bruk og kastes i restavfallet. For det er nettopp det vi oppfordrer alle våre kunder til å gjøre. Ballonger i seg selv er ikke miljøskadelige, kun når de blir sluppet fri av mennesker som kjøper dem.

Som i alle bransjer ødelegger de få useriøse for alle seriøse. I årevis har vi sett med vanvidd på selgere som skal selge 2-300 heliumballonger på 17.mai, uten vekter og uten noen form for kontroll.

Og ja, det gjør vondt i våre miljøhjerter når vi ser at det slippes overflødige ballonger opp i luften når salget er ferdig for dagen. Det er flyvende plastsøppel, og denne praksisen vil den seriøse ballongbransjen også til livs.

Myte 3: Ballongbransjen er den store stygge ulven

De seriøse i bransjen er som sagt opptatt av god ballongpraksis og har innført, på eget initiativ, tre hovedregler:

Alle ballonger som fylles med ballonghelium skal festes med vekt Ingen heliumballonger skal brukes i ballongslipp. Hverken gummiballonger eller folieballonger. Ballonger som man er ferdig med skal punkteres, og kastes i restavfall.

Vi kan selvfølgelig ikke passe på enhver forbruker som kjøper av oss, men det er det heller ingen andre bransjer som kan. Matvareprodusenter kan heller ikke gjøre mer enn å oppfordre forbrukeren til å kildesortere/gjenvinne brukt emballasje.

Vi skal gjøre vårt for å redusere at heliumballonger er med på å forsøple verden. Vi er derimot avhengig av å samarbeide for å få dette til, og restriksjoner og forbud er viktige midler politikere besitter. Hadde det ikke vært mer effektivt å få bransjen med i diskusjonen?

Vi ønsker faktisk å bidra til et bedre miljø, men også å fortsette å spre glede og beholde våre jobber som skaper mange arbeidsplasser i Norge.