BLÅGRØNN: – Vil liberalistiske krefter faktisk lykkes i å øke forskjellene her, slik de har gjort andre steder, spør kronikkforfatteren.

– Fremskrittspartiet og Høyre øker forskjellene mellom folk

Publisert: 31.05.18 12:07

Publisert: 31.05.18

Det avgjørende spørsmålet i norsk politikk er om vi skal være et land med små forskjeller mellom folk, eller om liberalistiske krefter faktisk lykkes i å øke forskjellene.

NILS KRISTEN SANDTRØEN, stortingsrepresentant (Ap)

Små forskjeller mellom folk er en av de viktige grunnene til at Norge er et så godt land å bo i. God økonomisk fordeling og velferdsstaten vår gir trygghet, bedre helse og høyere tillit. Dette mangler i mange land hvor forskjellene mellom de rikeste og folk flest er betydelige. Stadig mer forskning bekrefter dette.

Derfor er det viktig å se hva Erna Solberg, Siv Jensen og andre i Høyre og Frp faktisk gjør og foreslår. Det de sier de er for, kan dessverre være det motsatte av det de gjør. I praksis ser vi nå en utvikling der høyreregjeringens liberalistiske tro på et samfunn hvor det er forskjeller mellom folk viser seg fortløpende på flere områder. Det handler om alt fra trygghet til økonomi og innflytelse over samfunnet. De siste ukene har det vært flere konkrete saker som understreker at den viktigste jobben for oss som folkevalgte fremover blir å sørge for at forskjellene reduseres i Norge.

1. Luftambulansesaken

For oss i Ap er det avgjørende at alle i Norge skal kunne føle trygghet. Helse er for alle. Derfor er luftambulansesaken så viktig. Krisa må løses. Det burde være en selvfølge at alle i Norge skal ha tilgang til hjelp fra ambulanse når vi trenger det.

2. Color Line

Arbeid og skikkelige lønninger er grunnleggende for trygghet. Kampen for de ansatte på Color Line er kampen for tryggheten og fremtida til nesten 700 nordmenn og deres familier. Dagsavisen har snakket med flere av de berørte. Kim Mathisen står i fare for å bli fratatt jobben på grunn av Erna Solbergs og Høyres politikk. Han og kollegene risikerer å bli satt på land og byttet ut med lavtlønna, ufaglært arbeidskraft fra andre land. Kim forteller at han er usikker på hvordan han kommer til å takle å miste jobben. Han er alenefar til to. Jobben er familiens trygghet. Flere hundre familier og deres barn kjenner på den samme usikkerheten.

Du og jeg er også tapere dersom Høyre skulle få gjennomført sitt ønske om å gjøre redere enda rikere på bekostning av arbeidstakere. Som passasjerer er det en glede å reise med dyktige fagarbeidere. Som fellesskap er det svært positivt for oss alle at så mange som mulig har arbeid. Det styrker økonomien for fellesskapet. Men mange på Color Line er usikre på om de vil få arbeid om de blir satt på land.

3. Pensjon

Pensjon er trygghet for fremtida. Det er en forsikring for samfunnet; forskjellene skal ikke bli for store når vi ikke kan arbeide lengre. Arbeiderpartiet jobber for at vi alle skal ha rett til pensjon fra første krone vi tjener uavhengig av hva vi jobber med, hvor høy lønn vi har eller om vi har stor eller liten stillingsbrøk. Det er sunn fornuft og vil være et fremskritt for mange og for trygghetstanken med pensjon. Høyre er derimot negative. Det er en fortsettelse av en politisk uenighet som vi har hatt i Norge helt siden arbeidstakere begynte å komme sammen. Det breie lag av befolkninga har jobbet for bedre fordeling og større trygghet for vanlige folk og deres familier, mens kortsiktige profittinteresser har vært kritiske til at demokratiet har tatt steg fremover for bedre fordeling.

4. Lik innflytelse på valgdagen

Noen grunnleggende rettigheter for vanlige folk diskuteres nå. Blant annet er det rettigheten om at uansett hvor stor lommeboka vår er, om vi har liten formue, mye eller ingen eiendom, så skal vi ha den samme innflytelsen på valgdagen. Dette har vært et avgjørende fremskritt for demokratiet vårt som har bidratt til at Norge er hva det er i dag. Arbeiderpartiet mener at dette er et godt og viktig prinsipp for landet vårt.

Frps kommunalpolitiske talsperson vurderer nå derimot om vi skal gå tilbake i tid, hvor de med eiendom hadde mer innflytelse ved valg enn andre. Han vil gi enkelte med eiendom dobbel stemmerett ved kommunevalget. Med forslaget vil ha også gi stemme på valgdagen i kommunen hvor man har kjøpt eller arvet hytte, hvis det er et annet sted enn der man bor. Slik vil det altså kunne bli gradert hvor mye makt du har på valgdagen avhengig av hvor mye eiendom du har råd til.

Vi er inne i en viktig tid for det norske samfunnet nå. Mens flere land rundt om i verden ser at velferdsstaten vår er en suksess som gir folk bedre liv, har vi en finansminister som tvert i mot mener at «den norske modellen står i veien for det norske folk». Det avgjørende spørsmålet er om vi skal være et land med små forskjeller mellom folk, eller om liberalistiske krefter faktisk lykkes i å øke forskjellene her, slik de har gjort andre steder. Dette er derfor en viktig tid for å bli med og engasjere deg for at vi skal ha mindre forskjeller mellom folk i Norge og bedre framtidsutsikter.