Det store spillet om svarteper

Publisert: 15.06.18 12:36 Oppdatert: 15.06.18 12:46

Mange må dele ansvaret for det som har gått galt med gjengen på Holmlia. Problemet er at alle derfor kan dukke unna ansvaret. De skylder på hverandre.

Byråd og bydel, lokalt politi og Oslo-politiets ledelse, Justisdepartementet og Politidirektoratet, de har alle sin del av ansvaret for at gjengen på Holmlia har fått vokse seg sterk gjennom de siste ti årene. Det vi i virkeligheten ser, er et storsamfunn som ikke har klart å lese signalene, og som ikke har klart å handle i tide.

Vi kunne lært av Sverige. Der har de hatt «svenske tilstander» i mange år. I flere innvandrertette bydeler er det gjengene som styrer. Politiet må ha ekstra beskyttelse før de går inn, vanlige beboere våger ikke å fortelle hva de ser og opplever - politiet har mistet kontrollen.

Alt for lenge har både politi og politikere her hjemme benektet at vi har tilsvarende problemer, eller at vi kan være i ferd med å få det. Den som lukker øynene for et problem, er heller ikke i stand til å løse det.

Spørsmålet er om vi må gå tilbake til konklusjonene fra Gjørv-kommisjonens rapport for å forstå hva dette handler om. Rapporten kom året etter terrorangrepet 22.juli 2011, og oppsummerte med at selve kjernen i problemet innen politi- og justissektoren var kultur og ledelse.

VGs avsløringer av gjengen på Holmlia kan tyde på at dette fortsatt preger denne sektoren. Det synes å være en grunnleggende mistillit mellom politiet og Justisdepartementet.

Departementet er kjent for å være kanskje det dårligst fungerende av alle departementer. Politidirektoratet, på sin side, har økt mer i mannskap og konsulentbruk enn i antall politifolk i gatene. Hele sektoren fremstår som dårlig styrt - sju år etter 22.juli. Det er svært alvorlig.

Politiet er avhengig av tillit. Skal de opprettholde den tilliten de tross alt har i det norske folk, må de være i stand til å beskytte menneskene som bor her. Vi må være trygge på at de bekjemper kriminalitet. Og på at de greier å stanse fremveksten av gjenger og annen organisert kriminalitet før den får festet seg.

Politimesteren i Oslo vil ha mer penger. Det bør han få. Men problemene stikker dypere. Dette handler om mer enn penger. Det handler også om kultur og ledelse - og om prioriteringer. Og det handler om skole og barnevern, om ungdomsklubber og idrettslag. Om den store politikken, ikke bare den som handler om politi og justis.

Mange har ansvar for det som har skjedd, og for det som skjer videre. Problemet er at hvis alle har ansvar, er det ingen som tar ansvar. Slik kan det ikke fortsette.