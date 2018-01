Foto: ROAR HAGEN

Prisdryss for falske nyheter

Publisert: 17.01.18 12:08

Dagens vinner av Donald Trumps pris for falske nyheter vil uten tvil ta det som en hedersbetegnelse og en inspirasjon for å jobbe videre.

I dag er dagen hvor USAs president og leder for verdens største væpnede styrker skal hedre landets frie medier ved å dele ut en spesialpris. Den nyinnstiftede «Fake News Awards», prisen for falske nyheter, skal gå til «taperne i de mest korrupte og forutinntatte av de store mediene» .

Om du aner en bitter undertone så er nok det riktig. Trump har ikke vært fornøyd med pressedekningen så langt og benytter nesten enhver anledning til å rakke ned på journalistene og mediene de kommer fra.

Antagelig misunner han sine russiske kolleger som mandag delte ut priser til diverse medier under «Pressens dag» i Moskva mandag. Det var pris til en avdød kulturredaktør for hans arbeid med å fremme humanistiske verdier i mediene. Pris til en fjernsynsveteran for utviklinga av lokal-tv med høy kvalitet.

Og gikk prisen for beste tv-sending til Kanal 1, for deres dekning av en stor militærparade i St. Petersburg.

Statsminister Dimitri Medvedev sto selv for nominasjonen og overrekkelsen av prisene. I sin tale uttrykte han at det er umulig å forestille seg et moderne samfunn uten medier og berømmet journalistene for deres uredde innsats for å fremme sine synspunkter.

Som Aftenpostens korrespondent Per Anders Johansen skrev så syrlig på Facebook: «Nå er de prisbelønnede journalistene klare til å dekke Putins presidentvalgkamp.»

Den undersøkende avisen Novaya Gazeta fikk ingen pris. Samtidig som utdelingen pågikk publiserte de en artikkel om hvordan miljøvernaktivisten Andrei Rudomakha er blitt banket opp av maskerte menn og påført alvorlige skader. Overfallet skjedde etter at han har undersøkt en mulige lovbrudd i forbindelse med bygging av Medvedevs sommerhus ved Svartehavet.

Sju av Novaya Gazetas journalister og/eller medarbeidere er blitt myrdet siden 2000. I fjor høst flyktet en av avisens spaltister, Yulia Latynina fra landet, etter å ha blitt utsatt for gjentatte angrep fra ukjente gjerningsmenn.

Og mens alt dette foregikk avholdt Den internasjonale komitteen for beskyttelse av journalister, CPJ, sin egen kåring i Washington av statsledere som har «strukket seg langt for å angripe pressen i året som gikk».

Det ble utdelt fem priser in absentia.

Prisen for å være mest tynnhudet gikk til Tyrkias president Recep Erdogan .

Han fikk også prisen for den mest vanvittige bruk av terrorlover mot mediene .

Kinas president Xi Jiping fikk pris å holde det strammeste grepet om mediene .

Myanmars leder Aung San Suu Kyi fikk prisen for å ha orkestrert det største tilbakeslaget for pressefriheten .

Og i dette tvilsomme selskapet fikk USAs president Donald Trump hovedprisen for sin generelle innsats for å underminere pressefriheten. (Han var også en sterk kandidat til prisen for mest tynnhudet).

«De Forente Stater, med sin grunnlovfestede beskyttelse av den frie presse, har lenge stått som et fyrtårn for uavhengige medier verden rund», skrev juryen i sin begrunnelse.

«Mens tidligere presidenter også til en viss grad har kritisert mediene, har de samtidig offentlig forpliktet seg til å beskytte deres funksjon rolle i demokratiet, hjemme og ute. … Trump har i motsetning til dette kontinuerlig undergravd nasjonale nyhetsstasjoner og konsekvent unlatt å ta opp spørsmål om pressefrihet med undertrykkende utenlandske statsledere som Xi, Erdogan og Sisi ».

CPJ trakk spesielt frem episoden fra i fjor sommer, da Trump på besøk i Polen, angrep amerikanske CNN («de har servert falske nyheter lenge»), mens han unnlot å ta opp president Andrzej Duda og polske myndigheters kontroll over lokale medier.

Det er ikke bare ordkrig mellom administrasjonen og journalistene under Trumps første år som president. Justisminister skryter av at hans departement etterforsker tre ganger så mange lekkasjer fra regjeringen og til mediene, enn det tidligere regjeringer har gjort. De vurderer også lovgivingen når det gjelder å kalle inn journalister til avhør.

I høst arresterte politiet i Missouri minst ti journalister etter at de dekket demonstrasjonene i St. Louis da en politimann ble frikjent etter å ha skutt og drept en svart mann.

Og i et ekstravalg til Kongressen i mai la Trump sin støtte bak en kandidat som hadde fysisk angrepet en reporter.

Et så dårlig forhold har vel knapt eksistert mellom mediene og myndighetene i noe velfungerende demokrati noensinne.

Og det er liten tvil om at vinneren av dagens pris for falske nyheter vil ta det som en hedersbevisning og en inspirasjon for å jobbe videre.