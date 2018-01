REAGERER: Statsminister Erna Solberg. Foto: Espen Rasmussen, VG

Ondet ved roten

leder

Publisert: 16.01.18 03:56

«Dette er først og fremst en veldig lei sak for Kristian, men også for Høyre». Det var Erna Solbergs første reaksjon da varslene mot avgåtte Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise ble kjent i forrige uke.

Hun har senere, etter at alvoret i varslene ble offentlig kjent og flere alvorlige episoder ble meldt inn til partiledelsen, gjort det klart at Høyre har gjort en for dårlig jobb og at oppførselen til Tonning Riise har vært «uakseptabel» .

Det er vanskelig å være uenig med statsministeren i dette. Men selv om alvoret ikke var fullstendig klart på dag én, var hennes første reaksjon dessverre på samme tid både symptomatisk og skremmende. At ryggmargsrefleksen til ansvarlige ledere når de blir kjent med denne typen overgrep skal være en bekymring for overgriperen og merkevaren og at de som har vært utsatt for trakassering og overgrep ikke blir nevnt, sier litt om hvordan og hvorfor dette har kunnet skje igjen og igjen. Ikke bare i politikken, men i medier, i kulturlivet, i organisasjoner og alle andre steder hvor #metoo-fenomenet har avdekket en grov ukultur. De mange forsøkene, bevisste eller tankeløse, på å bagatellisere eller trivialisere varsler og varslere, er mye av kjernen i hele problematikken.

Det er heldigvis ingen som nå prøver å bagatellisere det som er skjedd i Høyre de siste dagene. Partiets generalsekretær John-Ragnar Aarseth reagerte kontant og har varslet en ordentlig gjennomgang av saken. Men vi er redd at statsministerens førstereaksjon er et symptom på et dypereliggende problem i denne typen saker og ikke bare i politikken. En anerkjennelse av at dette er et problem vil skape en større årvåkenhet som kan føre til at man reagerer mot tendenser til denne typen oppførsel på et langt tidligere tidspunkt. Slik dette utviklet seg er det vanskelig å tro at forholdene var ukjent høyere opp i partiet. Avsløringene i Aftenposten viser igjen at om ikke mediene griper fatt i disse sakene og undersøker hva som ligger bak, har de en uhyggelig tendens til å stoppe i systemet .