Troll i ord

Publisert: 25.02.18 09:32 Oppdatert: 25.02.18 10:45

Allerede det gamle Romerriket var hjemsøkt av Troll. Nå rystes verdens siste supermakt i sine grunnvoller som følge av trolling.

I Asterix-albumet «Brann i Rosenes leir » har Julius Cæsar funnet en ny metode for å ta knekken på den uovervinnelige lille gallerlandsbyen på kysten av Bretagne: Han sender inn det ufordragelige lille trollet Psychopathus Provocalorius inn gjennom landsbyporten. En fyr så aggressivt irriterende at han ikke engang kan kastes for løvene fordi selv rovdyrene begynner å krangle seg imellom så snart han viser seg.

Psychopathus klarer med enkle midler og i kraft av sin egen splittende personlighet å sette alle innbyggerne opp mot hverandre på rekordtid, og hadde det ikke vært for Asterix og Obelix bunnsolide vennskap ville hele Gallia vært underlagt Cæsar iløpet av historien.

Historien er lagt til det gamle Romerriket. Goscinny og Uderzos tegneserie er fra 1970. Men Psychopathus Provocalorius er en evig og udødelig arketyp. En provokatør, en sjarlatan, en feig liten stridshisser av typen de fleste har vært borti, en slik som har skapt konflikt og uvennskap i alt fra galliske landsbyer i tiden før Kristus til norske kontorfellesskap i oljealderen.

Men det var først da internett ble allemannseie for litt over tjue år siden at vi gikk inn i Psychopathus Provocalorius tidsalder. Allerede på den såkalte Internet Relay Chaten (IRC) tidlig på nittitallet, før nettleserne hadde gitt nettet et brukervennlig ansikt, dukket de opp og fikk ellers sindige nerder rundt om i de tusen gutterom til å hyperventilere og å bruke timer, dager og uker på håpløse dustediskusjoner.

Fenomenet ble dyrket frem som en egen disiplin innen forskjellige nettfora. Det kom egne guider til hvordan man kunne gå inn for å avspore, jazze opp og kort sagt ødelegge vanlige, kjedelige debatter. Sjangeren fikk til og med et eget navn, trolling , etter de skandinaviske fjell-, kyst- og skogsmonstrene fra eventyrene.

«Trolling kan defineres som «å lokke andre inn i meningsløse og endeløse diskusjoner som ikke handler om temaet og sløser bort tid», i følge definisjonen på Wikipedia . «Et troll på nettet skriver innlegg som skal provosere folk, fremkalle krangler og avspore den opprinnelige diskusjonen. Et troll mener ikke nødvendigvis det han eller hun skriver; det viktigste målet er ikke å argumentere for en påstand, men å få folk til å hisse seg opp».

Etter at store medier begynte å innføre kommentarfelt under nyhets- og kommentarartiklene sine, fikk trollene større boltreplass. Og med Twitter og Facebook fikk de sitt endelige gjennombrudd i offentligheten.

Trollene søker selvfølgelig ikke storsamfunnets anerkjennelse, i hvert fall ikke etter vanlige standarder. Men det er egne måleenheter for vellykket trolling. Og man må si at kreaturene nådde en ny, foreløpig milepæl da det amerikanske justisdepartementets oppnevnte spesialetterforsker i forrige uke tok ut siktelse mot 13 russiske troll, for å ha prøvd å påvirke resultatet av det amerikanske presidentvalget i 2016.

Anklagene er alvorlige nok. Identitetstyveri, ulovlig samarbeid om datakriminalitet og dokumentforfalskning. Det er når man ser nærmere på hva de faktisk har gjort at handlingsmønsteret ligger nærmere corny trolling enn tradisjonell kriminalitet.

Blant annet skal noen av dem ha tatt initiativet til og finansiert et bur med en «skuespiller» utkledd som Hillary Clinton, som ble presentert på flere valgmøter med påskriften: «Sett Hillary i fengsel».

Og ikke minst er ti av dem siktet for arbeidet de skal ha gjort for en såkalt «trollfarm», hvor de er blitt betalt for å gå inn og bidra til aktiv trolling på sosiale medier for Trump, og mot andre kandidater.

«De ble brukt i operasjoner med det primære mål å spre destruktive påstander om Hillary Clinton, undergrave kandidater som Ted Cruz og Marco Rubio, og å støtte opp om Bernie Sanders og Donald Trump », ifølge siktelsen.

Men trollene hadde ikke vært troll om mælet deres var konkret politikk. Trolling går først å fremst ut på å destabilisere kulturer, miljøer og hele samfunn. Bare timer etter at massedrapet på Stoneman Douglas High School i Florida forrige uke, skal hundrevis av twitterkontoer som er mistenkt for å være orkestrert av russiske trollfabrikker, ha satt i gang kampanjer for sterkere våpenkontroll.

Tweetene var formulert på måter som man vet ikke fører til konstruktiv debatt, men som i stedet skaper ytterligere splittelse i det allerede sterkt splittede USA.

For Psychopathus Provocalorius og de andre trollene har ikke lojalitet mot noen sak eller noe fedreland. De lever bare for å skape splid og uvennskap, slik troll til alle tider har vært seg selv nok.