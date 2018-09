FORTSATTE UTSPØRRINGEN: Eirik Jensens forsvarere John Christian Elden og Thomas Randby konfronterte Gjermund Cappelen i vitneboksen. Foto: Tore Kristiansen

Elden kjæler med Cappelens løgner

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Gjermund Cappelen var Norges viktigste informant. Og etterkrigstidens verste informant. Men han kan ikke ha vært begge deler.

– Still meg et spørsmål. Jeg svarer ærlig, brøt Gjermund Cappelen frustrert under forsvarer John Christian Eldens grilling i lagmannsretten.

Det Eirik Jensens forsvarere driver med denne uken, er å løfte frem hver eneste lille og store unøyaktighet, glemsomhet eller løgn narkosmugleren Gjermund Cappelen har kommet med opp gjennom.

Og det er mye.

For eksempel: En gang i tiden hevdet Cappelen i avhør at tekstmeldinger om «burger» faktisk bare betyr «burger», at «lunsj» betyr «lunsj». Dette var ikke kodeord til folk i nettverket om å utveksle hasj. Det var bare vanlige møter med vanlige kompiser.

Det mener han ikke lenger.

Tvert om. Nå er han avhengig av at juryen tror på dagens versjon, som er at dette var koder som handlet om narkotikavirksomheten.

Det er slike løgner som er Eldens gull. Han henter disse små skattene frem fra kisten. Bearbeider dem. Slipper dem ut.

Møysommelig har Elden og hans team lest gjennom gamle og nye avhør og funnet det juristene kaller «motstrid».

Så lar de stakkaren i vitneboksen få høre det.

Den følelsen. Å møte seg selv i døra.

Og av og til er Elden så heldig at han får Gjermund Cappelen til å gjøre jobben for seg. Som da narkosmugleren i retten onsdag kalte seg selv «etterkrigstidens verste informant» - om vi skal se på antall saker som er oppklart.

Det er bare noen få dager siden juryen fikk høre teipen fra 2014 der han kalte seg «Norges viktigste informant».

Samme mann kan ikke fylle begge de rollene.

Det er selvsagt en tabbe. Og slik fikk forsvaret til Jensen vist hvor taktisk Cappelen har lagt frem sin historie. Han sa det som tjente ham best i enhver situasjon.

I 2018 er versjonen at stort slett alt Cappelen og Jensen snakket om opp gjennom årene, det dreide seg om hasj. Tysting var det lite av.

Det er ikke helt lett å tro ham.

Samtidig gjør sakens mange «you can’t make this shit up»-øyeblikk det like vanskelig å tro at han har funnet opp alt sammen.

– Det er ingen konspirasjon, Elden, sa Cappelen da Jensens forsvarer rotet seg inn i en av sine mindre tilgjengelige resonnementer.

Og det er akkurat det. For uansett hvor mye Elden kjæler med løgnene, fremstår mange som småtteri.

Men det er klart. Glassperler har blitt forvekslet med edelstener før.