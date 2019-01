HANDMAIDS TALE-AKSJON: 30 kvinner protesterte mot regjeringen i «Handmaids Tale»-utkledning foran Slottsplassen i det statsminister Erna Solberg presenterte sin utvidede på Slottet tirsdag. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

«Handmaids Tale»-aksjonistene slår tilbake: – Politikere må tåle protest

MENINGER 2019-01-24T10:47:41Z

Regjeringen angriper kvinners reproduktive helse. Da må de tåle støy.

debatt

Publisert: 24.01.19 11:47

Signert av Agnes Viljugrein, Jenny Skavdal, Lin Hauglund, Katarina Rønbeck, Janne Reitevold, Trine Straume Fjeldmann, Tuva Kavli, Kristina Åkerman og Elise Christensen.

Da vi stilte opp i protest på slottsplassen 22. januar var det fordi vi ikke aksepterer at regjeringspartiene Høyre, Venstre og FrP har gitt kristenkonservative krefter i KrF vetorett over spørsmål om kvinners reproduktive rettigheter.

Det strider med flertallet i befolkningen og i flertallet av sakene også mot flertallet i Stortinget. Kvinners kropp og helse er for viktig til at vi tier stille.

Vi reagerer på at vi har fått en regjering som lar gammeldagse religiøse krefter få makt over viktige spørsmål om kvinners helse og likestilling:

Denne regjeringen vil ikke tillate at enslige kvinner skal få rett på assistert befruktning. Denne Regjeringen vil ikke gi barnløse par muligheten til eggdonasjon.

Denne Regjeringen nekter alle gravide tilgang på tidlig ultralyd i svangerskapet, en undersøkelse som kan redde liv.

Denne Regjeringen vil ikke gi landets kvinner og menn trygg tilgang på informasjon om barnet sitt gjennom den pålitelige NIPT-testen. I tillegg endrer de abortloven i en mer restriktiv endring.

Alt dette fordi de har latt kristenkonservative krefter i KrF avgjøre i viktige etiske spørsmål heller enn å lytte til flertallet i befolkningen.

Høyre har latt Kjell Ingolf Ropstad og hans lille religiøse parti få avgjøre på vegne av hele befolkningen, stilletiende akseptert uttalelser som “klarer du en så bør du også klare to” og latt ham slippe “støyen” ved å ha ansvaret for LHBT-politikken.

Tybring-Gjedde kaller det en «populistisk snarvei» når vi står opp for kvinners rett til å selv å få bestemme i spørsmål om vår reproduktive helse, selv få bestemme hva slags informasjon vi ønsker å få og hva vi vil gjøre med den.

Vi mener den “populistiske snarveien” er når Høyrepartiene lar kristenkonservative avgjøre spørsmålet for å sikre sin egen regjeringsmakt.

Selv om vi ikke inngår kompromisser på kvinners reproduktive helse, betyr ikke det at vi ikke anerkjenner at spørsmål knyttet til abort og bioteknologi er etisk komplisert.

Hadde Høyre hatt respekt for at dette valget var etisk komplisert hadde de verken latt det være et forhandlingskort for å sikre seg selv regjeringsmakt eller gitt KrF vetorett for å bestemme over konsekvensene. Da blir vårt alternativ å protestere og ty til gatene for å kjempe imot. Vi nekter å være stille.

Handmaids-kostymene har i mange steder i verden det siste året blitt brukt som et symbol i kampen mot politikere som vil tukle med kvinners kropp og reproduktive helse.

Vi bruker dem for å vise motstand mot kristenkonservative krefters ønske om å bestemme hva som er best for oss fordi vi vet at vi kvinner vet det best selv.

Ja, det er et sterkt symbol, men dette spørsmålet er heller ikke et hvilket som helst spørsmål: Det handler om rettighetene til halve befolkningen.

Derfor tier vi ikke stille, og derfor har vi tenkt til å fortsette å protestere. I 2018 stanset vi forslaget om å gjøre endringer i abortlovens §2C. I 2019 vil vi gjøre det vi kan for å stanse regjeringens angrep på kvinners reproduktive helse. Dette er bare begynnelsen.