Nye trusler mot Norge

Som et av verdens mest digitaliserte land er Norge i en sårbar posisjon for nettverksangrep fra statlige aktører. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier statlig styrte datanettverksoperasjoner utgjør en vedvarende trussel mot norske verdier.

PST-sjef Benedicte Bjørnland presenterte mandag trusselvurderingen for 2019. Rapporten viser et mangfoldig trusselbilde, som inkluderer statlig etterretningsvirksomhet mot Norge, ekstremistiske grupper, politisk motivert vold og trusler mot myndighetspersoner.

Ekstreme islamister vurderes fortsatt å utgjøre den mest alvorlige terrortrusselen mot Norge. Det anses som mulig at slike ekstremister vil forsøke å utføre terrorangrep her i landet, selv om rekruttering og radikalisering er svekket i takt med nederlagene for Den såkalte islamske stat (IS). Men trusselen består. For å hindre terroranslag er høy årvåkenhet, forebyggende arbeid og internasjonalt samarbeid fortsatt påkrevet. Til tross for betydelig aktivitet, ikke minst i sosiale medier, vurderer PST det som lite sannsynlig at høyreekstreme, og svært lite sannsynlig at venstreekstreme, vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i 2019.

En annen alvorlig samfunnstrussel er dataangrep mot kritisk infrastruktur, statlige institusjoner og næringsliv, særlig hvis angrepene kommer fra statlige aktører som vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. I rapporten nevnes spesifikt Russland og Kina. PST har tidligere påpekt at det er problematisk om det kinesiske selskapet Huawei får bygge ut det nye 5G nettet i Norge. Bjørnland sa mandag på ny at det er grunn til å være oppmerksom på aktører som Huawei. Dette er råd fra sikkerhetsmyndighetene som regjeringen må ta på største alvor når de vurderer hvilke aktører som kan delta i utbyggingen av samfunnskritisk infrastruktur, som 5G nettet er.

En tredje form for trusler er de som fremsettes mot politikere og andre myndighetspersoner. Det er nedslående at så mange politiske representanter, særlig i sosiale medier, utsettes for hatefulle ytringer og trusler om vold. Grove trusler må alltid straffeforfølges. Hvis hatmeldingene fører til at politikere slutter, eller unngår å engasjere seg i kontroversielle saker, utgjør truslene et angrep på det åpne demokratiet.