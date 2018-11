FOSSROR: KrFs to nestledere, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad forsøker å dempe inntrykket av hva de kan oppnå i abortspørsmålet i Erna Solbergs regjering. Foto: Tore Kristiansen / VG

KrF og Ropstad fossror

MENINGER 2018-11-12T03:48:08Z

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad la listen høyt da han nærmest lovet partifellene som stemte med ham for å gå inn i Erna Solbergs regjering at abortlovens §2 c) da ville bli fjernet. Bestemmelsen sier at abort kan bli innvilget i uke 12-18 dersom det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom.

leder

Publisert: 12.11.18 04:48

Statsminister Solberg gjorde ikke noe for å dempe inntrykket Ropstad hadde skapt. Tvert om. I ettertid har hun forsøkt å få oss til å tro at flere kvinner ved en lovendring kan få innvilget abort, fordi kvinnens mening i så fall vil tillegges større vekt enn i dag.

Ropstad, på sin side, sa tidlig at en lovendring rundt abortlovens §2 c) ville føre til færre aborter. Det sier han ikke lenger. Nå snakker han og nestlederkollega Olaug Bollestad om at det er den holdningsskapende effekten over tid som er viktig, ikke om antall aborter går ned. De fossror, fordi de ser at de etter alt å dømme ikke klarer å levere på sitt løfte om å fjerne dagens kriterier for senabort.

Skjev fremstilling

Ropstads presisjonsnivå i debatten har overrasket oss. Han har snublet inn med anekdotiske eksempler som synes løst fundert. Som at fostre har blitt abortert fordi de har leppe-kjeve-ganespalte. Seksjonsoverlege Torbjørn Moe Eggebø ved Nasjonalt senter for fostermedisin forteller Dagsavisen at det i løpet av de siste 10 årene er innvilget 66 aborter på dette grunnlaget, men at 65 av disse hadde andre avvik i tillegg. Han presiserer at det også i det siste tilfellet kan ha vært andre forhold som var utslagsgivende.

Nettopp. Det er nemlig dette som er virkeligheten, enten det er snakk om klumpfot eller mangel av en hånd. Begge deler er eksempler Ropstad og andre i KrF-ledelsen har trukket frem i debatten. De har fremstilt det som om slike avvik alene har gitt grunnlag for senabort.

Må ha visst

Men den som setter seg inn i statistikken over senaborter, forstår at i de aller fleste tilfeller, kanskje alle, er dette tilleggsavvik til alvorlige diagnoser eller tilstander. Et foster som både mangler hjerne og hånd, blir oppført to steder i statistikken. Det er altså flere oppføringer for avvik enn for antall aborter. Vi må forutsette at Ropstad og hans meningsfeller har vært klar over at det er slik. Noe annet vil være oppsiktsvekkende.

Abortdebatten handler om alvorlige forhold som angår menneskers liv. Det spillet vi har sett de siste ukene har ført til skarpere fronter. Det lover ikke godt for fremtidige diskusjoner om etiske spørsmål knyttet til den medisinske og teknologiske utviklingen. Ropstad risikerer at det nå blir vanskeligere for KrF i å nå frem i disse debattene. I så fall kan han takke seg selv.