Mammablogger: – Dropp pakkekalender-hysteriet!

Black Friday er endelig over, men for mange mammaer der ute har pakkejakta såvidt begynt. Pakkekalenderen har nemlig blitt et skrytemoment for mange mammaer.

Publisert: 24.11.18 12:31

LINE VICTORIA HUSBY-SØRENSEN, mamma og blogger på supporterfrue.blogg.no .

Et stort antall pakker skal nemlig nå kjøpes, pakkes inn, henges opp og deretter fotograferes og deles med omverdenen på Facebook , til misunnelse fra alle vi mammaer som ikke henger med pakkekalenderjaget. Ja, jeg misunner alle som orker å pakke inn alle disse små gavene år etter år etter år.

Så smiler jeg litt for meg selv når en mamma tør å skrive på Facebook at hun er drittlei alt rælet hun må pakke inn før 1. desember. Men det er lite trøst å hente fra pakkekalendergeriljaen i kommentarfeltet – for det er jo så koselig og tradisjonsrikt, og det er jo bare jul en gang i året!

For noen er antallet 24 stk. For andre litt mer rutinerte barneprodusenter, 48 stk. For de som ikke har vett til å klage på hodepine ved sengetid er det 72 små gaver som straks skal være pakket inn og pent hengt opp på en sentral plass i huset.

Ei venninne pakker i disse dager inn 144 små gaver, for det skal ikke gjøres forskjell på dine barn, mine barn, og våre barn i bonusfamilien. 30 kroner per pakke. 30 kroner er jo ingenting! Helt til du ganger det med 24 dager. Og deretter 6 unger.

Hun fortalte meg gråtende at hun hadde brukt 4300 kroner på prosjektet til nå. Og tidligere idag fikk jeg Snapchat av at hun hadde kjøpt julekalender til hunden i huset også til 199 kroner på dyrebutikken, for her skal jaggu alle få! For det er jo så koselig, og det er jo jul bare en gang i året sa folk!

Det er med andre ord den samme debatten hvert eneste år, men vi fornekter oss ikke av den grunn. I fjor satt jeg på Nyhetskanalen og etterlyste enklere, billigere og mer gjennomtenkte alternativer til pakkekalenderen. Da våknet mødre over det ganske land og hamret på tastaturet. «Du ødelegger jula!» «Det er tradisjon!» «La meg gjøre som jeg vil!»

Jeg helgarderer meg mot hatmeldinger denne fine førjula og poengterer gjerne først som sist – denne teksten håper jeg senker skuldrene hos dere som ikke NYTER dette pakkekalenderhysteriet på denne tiden av året!

Fjorårets julegave for Maren her hjemme var unik av året. Egen puppekalender til arvingen på under ett år som egentlig var på puppe-rehab på den tiden. En tusj gjorde nytten for å nummereredagens pakke. Selv fikk jeg kalender med en bitteliten p-pille i hver luke av min mann.

Mens jeg satt på riksdekkende TV og fortalte at det er hårreisende mye penger som blir brukt i julestria allerede FØR vi har begynt på julegavene, kjøpte forøvrig mannen min en svindyr øl-kalender til seg selv for egne oppsparte midler.

Nå feirer jeg snart jul nr. 2 som småbarnsmamma. Jeg har ennå ikke bukket under presset. Jeg sitter ikke på kveldene med innpakningspapir og stor mensen-tekopp og nynner på julesanger mens jeg pakker inn sokker med antiskli, drops, votter, viskelær, klistremerker og tusjpenner.

I år er det estimert at vi kommer til å bruke 1,1 milliarder (!!) kroner på pakkekalender, og nettopp derfor meldte jeg meg ut av denne overdådige tradisjonen for lenge siden.

Til alle oss andre som allerede har fått store svetteringer som møtes på ryggen av den snart forestående første luka i kalenderen - det er faktisk ingen grunn til panikk. Det skal være lov å slippe å bidra i overforbruket med hodet høyt hevet!

Først og fremst må du lære deg å ikke stole på alt du ser på sosiale medier i disse tider. Pakkekalenderen har nå blitt et skrytemoment for mange mammaer. Vi er jo blitt eksperter på å vise frem våre mamma-prestasjoner når vi deler med omverdenen på Instagram med #momgoals.

For pakkekalenderene skal jo ikke se spesielt hjemmelaget ut lenger, slik de gjorde da tradisjonen oppstod. Det skal være perler og glitter og bånd og matchende farger. De skal ha et trendy tema, være politisk korrekt (!) og gjennomtenkte. (Så gjennomtenkt blyanter med dusk på kan være, selvsagt.)

Som relativt fersk mamma har jeg innsett mine begrensninger for lenge siden. Jeg lager ikke fermenterte bokhveteknekkebrød i matpakka . Jeg trener ikke regelmessig. Julepynten min er stort sett rød. Og jeg sitter ikke i november og pakker inn 24 førjulsgaver til et barn som er født og oppvokst i fantastiske, rike og trygge Norge.

Maren er bortskjemt nok før av om hun ikke skal ha EN GAVE hver dag i nesten en måned, før hun deretter velter seg i alle de flotte gavene hun får fra familien sin på julaften.

Butikkene gnir seg i hendene når mamsen blir desperat på jakt etter 144 gaver, for 1,1 milliarder kroner er mye penger til fordeling på butikknæringen i pausedagene mellom Black Friday-uka og julegaveinnspurten.

Kan vi på et tidspunkt klare å snu hodene våre i riktig retning og tenke på alternative måter å telle ned til julaften med, uten drysse gaver over ungene våre i en HEL måned før julaften?

Jeg har ikke lyst til å være noen Grinchen og prøve å ødelegge julestemningen for pakkekalendermammaene. For hvis du er en av de som synes dette er veldig koselig, så syns jeg absolutt du skal fortsette med det som gjør deg og dine facebookvenner glade.

Men jeg tror vi snart må bite i det sure julekula og fortelle barna om konkurransen vi har i overforbruk, hysteri og skrytetrang på Facebook. Mange foreldre har våknet allerede.

Barnehagen vår også. Der oppfordrer de barna til å ta med seg en leke eller et klesplagg de kan pakke inn og gi bort til noen som ikke får så mange julegaver og kaller det en omvendt julekalender.

Jeg har så lyst til å holde rundt de mammaene som helt oppriktig har blitt med på pakkekalender-jaget uten at de selv egentlig syns det er så innmari stas å bruke tid og penger på det.

Det går bra! Kjøp en ti-kroners sjokoladekalender på nærbutikken, det er helt innafor, og ingen barn har tatt noen umiddelbar skade av å bli introdusert til alternative julekalendere.

Les et kapittel av en bok hver dag, send julekort til noen som trenger en oppmuntring, lag aktivitetskalender, eller børst støvet av adventsstaken og syng sammen. Det er du som tar regi på tradisjoner, la det være en tradisjon du trives med – og bruk gjerne huet i samme slengen!

God advent!