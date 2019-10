UBØYELIG: President Recep Tayyip Erdogan taler til sine partifeller i parlamentet. Han nekter å bøye av for internasjonalt press om å stanse krigen i Syria. Foto: STR / EPA

Leder

Tyrkia må stanse krigen

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan bør umiddelbart stanse angrepene mot kurderne i Nord-Syria. Det haster med å få på plass en våpenhvile. Etter åtte og et halvt år krig i Syria ser vetomaktene i FNs sikkerhetsråd ut til å mene det samme.

Nå nettopp







les også Tyrkia vil fortsette Syria-offensiv «med eller uten verdens støtte»

Både Russland og USA stempler Tyrkias militæroperasjon i Nord-Syria for uakseptabel. Kina ber Tyrkia stanse angrepene og søke en politisk løsning. De europeiske landene i sikkerhetsrådet var tidlig ute med å kreve en stans i kamphandlingene.

Med angrepet på kurderne i Nord-Syria har Erdogan trådt over en grense. Den egenrådige presidenten mener kanskje at han kan mobilisere nasjonalistiske krefter på hjemmebane ved en militæraksjon i Syria, men dette er et alvorlig feilgrep som isolerer Tyrkia internasjonalt og skaper en kaotisk og farlig situasjon i nabolandet.

les også Putin vinner alle slag

Over en halv million syrere er drept i borgerkrigen, og halvparten av befolkningen er drevet på flukt. En oppblussing av krigen i nord er det siste Syria trenger. Kurderne er blitt sviktet av USA og ser ingen annen utvei enn å spille på lag med diktator Bashar al-Assad. De har lidd store ofre i kampen for selvstyre og mot den såkalte islamske stat (IS). Nå er kurderne igjen blitt en kasteball mellom stormaktene.

Russland har nå utplassert sine soldater på steder hvor amerikanske styrker trakk seg ut. Russland er opptatt av at syriske regimestyrker, som er russernes allierte, ikke skal komme i direkte strid med tyrkiske regjeringsstyrker. President Vladimir Putin har invitert Erdogan til Moskva for å diskutere situasjonen. Samtidig ankommer USAs visepresident Mike Pence, utenriksminister Mike Pompeo og nasjonal sikkerhetsrådgiver Robert O´Brian Ankara for å overbevise Erdogan om at han må erklære våpenhvile. Først sa Erdogan nei til å møte dem, før han endret mening. Hans holdning forteller uansett mye om USAs svekkende innflytelse og den krise som har oppstått mellom NATO-allierte.

les også Vil møte Pence likevel

Tyrkias krig møtes med unison internasjonal fordømmelse, og det med rette. Krigen fører hundretusener på flukt og destabiliserer regionen ytterliggere. I kaos øker faren for at IS gjenoppstår.

Enn så lenge nekter Erdogan å forhandle. Tyrkerne har mye å tape på at krigen fortsetter. Folket rammes av økonomiske sanksjoner og internasjonal isolasjon. De må betale en pris for presidentens feilgrep og stahet.

Publisert: 16.10.19 kl. 16:04







Mer om