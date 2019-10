UT MOT MILLIARDÆREN: Jan Erik Iversen (i midten) i Oslo tingrett med forsvarerne Benedict de Vibe og Kaja De Vibe Malling. Foto: Gisle Oddstad

En krigserklæring

OSLO TINGRETT (VG) Torpedo Jan Erik Iversens forsvarere avsluttet utpressingssaken med voldsomme beskyldninger mot milliardær Kjell Inge Røkke.

Så er det nok kanskje ikke helt over, likevel. «En farse!» har begge sider i utpressingssaken mot Røkke kalt prosessen.

Det skal ikke være enkelt når Norges toppadvokater krasjer sammen.

Ellen Holager Andenæs, Røkkes gamle forsvarer, minnet litt om en angus da hun fnøs av å ha blitt innstevnet som vitne. Fredag møtte hennes mer stillfarne direktør Anna Nielsen. Hun nektet å si noe som helst med samme begrunnelse. Taushetsplikten i forhold til Røkke, som de hadde som klient for mange år siden.

Jan Erik Iversens forsvarere derimot, sliter ikke med den samme forstoppelsen i snakkeorganet.

I Benedict de Vibes prosedyre, gjøv han løs. Advokatkontoret Eldens opptreden kalte han «et svik». Om kontoret Andenæs returnerte han ordet «farse».

- Man skjuler seg bak en påstått taushetsplikt overfor en klient man har hatt for mange år siden, sa de Vibe.

Og enda var han ikke kommet til Røkke, altså mannen som er fornærmet i saken.

Men for å oppsummere: De Vibe ser ut til å mene at rettssaken har overbevist ham om Røkkes lovbrudd.

De Vibe hevdet at det nå er tilnærmet bevist at Røkke lyver når han benekter å ha gitt oppdrag og betaling til Iversen.

– Røkke selv snakker seg dypt inn i en medvirkning og en oppdragsgiverrolle for to kriminelle handlinger som Jannik har forklart. Det kommer han ikke unna, sa de Vibe.

Han viste til to angivelige sitater nevnt i aktors prosedyre. «Jeg har jo betalt for disse oppdragene» og «Jeg kan ikke betale deg slik som sist gang».

Men vi vet ikke om Røkke har sagt dette. Dette er sitater Iversen hevder Røkke sa i møtene deres i 2017/18, altså perioden han står tiltalt for å ha truet Røkke.

Aktors poeng var å vise at også Iversen mener dette dreide seg om penger, noe torpedoen har benektet.

Forsvarerne på sin side gikk langt i å fremstille sin klient som offeret i saken, sviktet av advokatene og av milliardæren.

Og i denne saken har det til tider vært mulig å glemme at Røkke er den fornærmede, mens «Jannik» Iversen står tiltalt for utpressing.

Men man må legge godviljen til, for å ikke tolke torpedoens opptreden i perioden som skremmende. Han ventet blant annet på Røkke i fem - seks timer i garasjeanlegget og sendte Røkkes sønn en sms med en knyttneve.

Så er nok heller ikke dommen i denne saken det viktigste for den blidspente, men bryske spilloppmakeren Iversen, som har delt ut godteri til pressen, drevet ablegøyer, levert «one linere» og søkt oppmerksomhet.

Hans mål har vært å få frem hvem som etter hans utsagn er «Norges største bedrager», altså Kjell Inge Røkke.

De to kjenningene har det til felles at de begge er straffedømt. Forsvarerne til Iversen var i sin prosedyre opptatt av å få frem Røkkes lovbrudd.

Men det er Iversen som leder når det gjelder antall domfellelser. Og det for lignende forhold som han står tiltalt for nå.

Etter endt sak, varsler Iversen at dette ikke er over. Det samme sa Benedict de Vibe helt til slutt i sin prosedyre. For kampen for sannheten?

– Den kommer til å fortsette, sa de Vibe.

Det er blitt virvlet opp så store mengder støv i Oslo tingrett denne uken, at det må kalles mer enn ett sirkus. Dette er både Arnardo og Merano.

Og alle venter spent på ekstranummeret.

