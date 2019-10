Harald Viktor Hove (Høyre) har igjen innkalt til samtaler på borgerlig side i Bergen etter at KrF trakk seg fra forhandlingene med de rødgrønne. Foto: Hallgeir Vågenes

Leder

Uheldig storbykaos

Ti dager før et nytt byråd skulle være på plass i Bergen, er det ny omdreining i forhandlingene. Nå er det helt uvisst hvem som skal styre landets nest største by.

Etter flere uker med det de selv kaller «konstruktive samtaler», har KrF kommet til at avstanden på rødgrønn side er for stor. KrF sitter i dag i et Ap-ledet byråd sammen med Venstre. Etter det dårlige valgresultatet trenger Ap også støtte fra SV, Sp, MDG og Rødt for å kunne fortsette. KrFs overraskende manøver kom få timer etter at Aps byrådsleder Roger Valhamar sendte ut en pressemelding om at de hadde avklart et valgteknisk samarbeid med Sp og Rødt. Nå er det full forvirring om det finnes en slik avtale. Sentrale politikere i Bergen Sp har benektet dette.

Dette har fått Høyres byrådslederkandidat til å kalle inn KrF og Sp til nye forhandlinger på borgerlig side. Men situasjonen er ikke særlig mye enklere der. Høyre er også avhengig av støtte fra Frp, Folkeaksjonen Nei til Bompenger og Pensjonistpartiet. Avstanden mellom partiene kan nesten virke uoverstigelig.

Fragmentering og polarisering

Kaoset i Bergen føyer seg inn i et mønster i de store byene der det er svært krevende å sette sammen styringsdyktige flertall. Høstens valgresultat var preget av fragmentering og polarisering. Velgerne spredte seg over flere partier, og de tradisjonelt største partiene er betydelig svekket. Det betyr at det trengs mange partier for å skape flertall, og det er stor uenighet innad i koalisjonene. I Stavanger er det seks rødgrønne partier, inkludert de to motpolene Miljøpartiet De Grønne og bompengepartiet FNB, som skal styre oljebyen.

Mest kaotisk har likevel situasjonen vært i Kristiansand. I det nye bystyret er hele 14 partigrupperinger representert. Arbeiderpartiet har vunnet tilbake ordføreren i sørlandsbyen etter 72 år med borgerlig styre, men er avhengig av støtte fra fire utbrytere fra Vidar Kleppes parti Demokratene. Det sier seg seg selv at det er et særdeles svakt styringsgrunnlag. Dersom den ene utbryter-representanten er fraværende, er flertallet borte.

«Å få noe gjort»

At det er tidkrevende å sette sammen allianser, er likevel det minste problemet. Det mest bekymringsfulle er at det blir vanskelig å gjennomføre viktige, og tidvis kontroversielle, politiske prioriteringer. «Å få noe gjort» krever gjerne stabile flertall med styringsdyktighet og høy gjensidig tillit. De store byene har en rekke utfordringer knyttet til kommuneøkonomi og byutvikling. Ikke minst er storbyene avgjørende for å løse klimakrisen. Handlingslammelse er det siste vi trenger.

Publisert: 22.10.19 kl. 07:17