Arbeiderpartiets grønne flørt

Det er nye tider i norsk politikk når Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Martin Kolberg sier at partiet må samarbeide med Miljøpartiet De Grønne.

– Jo før vi erkjenner at miljøbevegelsen er en folkebevegelse, jo bedre. Utfordringen vår nå er å håndtere miljøspørsmålet, og det må vi gjøre offensivt, sa Kolberg til Dagsavisen. Utspillet kom ikke mange uker etter at Fellesforbundets leder Jørn Eggum og andre fagforeningstopper mente det var uaktuelt for Ap å gå i regjering med MDG. Nå har pipen fått en annen lyd.

Kolberg er regnet som fagbevegelsens mann. Det må gjøre inntrykk når han sier at «fagbevegelsens største styrke er at den alltid har vært fremtidsrettet». Det er vanskelig å tolke dette som noe annet enn en indirekte kritikk. Stadig sterkere krefter i Ap tar nå til orde for at partiet må få en bedre klimapolitikk. En konsekvens av det er også at oljepolitikken må justeres. Kolberg var partisekretær da Ap inngikk det rødgrønne samarbeidet med SV og Senterpartiet. Nå mener han alliansen må bli enda grønnere, og sammenligner dagens klimaengasjement med folkebevegelsen mot EU i 1972.

Men det er ikke bare det voksende klimaengasjementet som har inspirert Kolberg til å tenke nytt om samarbeid. For Arbeiderpartiet vil det være nødvendig med flere alliansepartnere for å vinne tilbake regjeringsmakt. Da er MDG et parti det kan bli vanskelig å komme unna. Det har partiet erfart i de store byene. I Oslo og Trondheim har Ap og MDG samarbeidet nært i flere år. Nå kommer Bergen og Tromsø etter med tette samarbeid mellom de to partiene. Både i Kristiansand og Stavanger er Aps nyvalgte ordførere avhengig av valgteknisk støtte fra MDG. En naturlig konsekvens er at de to partiene vil nærme seg hverandre. Politiske samarbeid i storbyene fungerer ofte som prøveballong på rikspolitiske allianser. Det skapes personlige relasjoner og mer forståelse for hverandres politikk. Det sier litt at Aps byrådsleder Raymond Johansen er blitt en varm forsvarer av Lan Marie Bergs omstridte miljøpolitikk i Oslo.

MDG holder fortsatt fast på at de er et blokkuavhengig parti. Akkurat det er det vanskelig å få øye på. I all hovedsak finner de lokalt sammen med partier på venstresiden, og de stemmer stort sett likt med de rødgrønne partiene på Stortinget. Med de tilnærmelsene vi nå ser, tyder mye på at MDG blir et naturlig samarbeidsparti for Ap.

