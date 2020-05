Kommentar

Please, Erna! Jeg vil på sommerferie

Av Astrid Meland

FERIEN GÅR I VASKEN: Hellas har lite coronasmitte og er et yndet feriemål for mange nordmenn. Men regjeringen fraråder oss å dra dit. Foto: Halvard Alvik

Ekspertene har dårlig tro på stengte grenser. Men regjeringen stenger i praksis grensene. Helt til høsten.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

For regjeringen fraråder utenlandsreiser helt fram til 20. august. Erna Solberg anbefalte oss på dagens pressekonferanse heller å dra til Bergen.

Og det er fint der, altså.

Men det er jo ikke alle som drømmer om å plaske rundt i en levende paraplydrink, midt på sommeren. Og hva koster det for en øl på Bryggen? Jeg leste et sted at en sjømattallerken er oppe i 600 kroner.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide var også tilstede på samme pressekonferanse. Hun fortalte hvor mye styr det er for UD at de stadig må hjelpe nordmenn på reise i utlandet.

Men det er jo ikke det at vi har tenkt å dra til Sverige. Ærlig talt. Vi vil jo ikke ha det gufne viruset.

Vi vil til Hellas, Danmark, Island, Finland og andre land der smittespredningen er like lav eller lavere enn i Norge. Ah, tenk Santorini!

I Taiwan er det så lite corona at den som drar dit, nesten må telle positivt i Folkehelsas modeller.

Og de baltiske landene har åpnet den første europeiske reiseboblen nå. Der har ikke lenger stengte grenser seg i mellom. Det er ikke noe poeng når smittesituasjonen er lik.

Og Folkehelsa er enig. De skriver i sin siste risikorapport at disse tiltakene vil bli «mindre relevante for reiser til land der den epidemiologiske situasjonen er sammenliknbar med situasjonen i Norge»

Skal man følge logikken til regjeringen, er det også best for finnmarkinger å holde seg unna Oslo i sommer. Siden det er en håndfull smittede i nord. Mens Oslo har mange flere.

Og slik har jo også mange kommuner tenkt. Men «søringkarantenen» likte regjeringen dårlig.

Nå holder Solberg oss alle i karantene. Og problemet for regjeringen er at de ikke helt vet hvor mange som er smittet i alle de fine sommerlandene vi vil dra til.

Derfor anbefalte FHI også i sin siste risikorapport som kom 5. mai å opprettholde reiserådene litt til, men la til at «Norge bør samarbeide med nordiske land og EU-land om fjerning av reiserestriksjonene.»

Når Solberg sier 20. august, da går utenlandsferien i vasken. I alle fall for den som vil planlegge.

Det kan være regjeringen åpner for reiser til Norden fra 15. juni, og andre nærliggende europeiske land fra 20. juli.

Det kan altså bli en hopp-på-tur, for den som har flaks. Man kan nesten mistenke at «Alt for Norge»-Trygve Slagsvold Vedum har en finger med i dette spillet. Biri og Brummundal er og forblir best.

Men å holde Norge stengt, har mange utfordringer. Når folkehelseekspertene mener grensene skal være åpne, er forutsetningen at pandemien har kommet over i en fase med mye innenlandsk spredning. For i fase 2 - 3 spiller ikke utenlandsreiser og import av smitte noen rolle, det er like «ille» innenlands.

Men de strenge tiltakene vi innførte i mars har presset oss tilbake til start. Da blir import av smitte igjen viktig. Dette er det vanskelige med «slå ned»-strategien, og noe vi ser i mange av de landene som prøver å eliminere corona.

Erna Solbergs nedslående sommerferienyheten kommer samtidig med FHIs nye modelleringsrapport der de prøver å regne ut hvordan dette går fremover.

Der anslår FHI at det 4. juni vil være 92 smittede i hele Norge.

Jeg tror finnmarkingene trygt kan komme sørover, i alle fall. Men grensen går ved Lindesnes.

Det hadde nok ikke vært farligere å dra til Danmark.

Jeg tipper reiserådene vil liberaliseres før høsten er her. Når Danmark åpner opp, kommer vi nok etter.

Men ennå skal vi ikke forledes til å tenke i de baner.

Når Norge fortsatt holdes lukket, både med innreisekarantene og reiseråd, tror jeg også symboleffekten er med i regnestykket .

Tanken er nok at desto mer normalitet vi nærmer oss, jo mer løsslupne blir vi.

Det er det samme som skolestengning. Kanskje var det ikke så i seg selv viktig for utbredelse av smitte. Men det sendte en sterk beskjed om hvor alvorlig dette er.

Og om vi får lov til å krysse grenser og dra på langtur, er det fort gjort å slappe litt mer av. Håndvask og paraplydrinker går i ett. Alt virker mer normalt. Vi blir mindre redde.

Da kan coronaen slå tilbake. Og den kan komme på å ta en fryktelig hevn. Bare fordi vi overså den noen uker.

Publisert: 15.05.20 kl. 15:56

