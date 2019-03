Ungarns statsminister Victor Orban. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Konservativ tålegrense

Europas konservative allianse suspenderer de høyreradikale.

VG Leder

Paraplyorganisasjonen for konservative og kristen-demokratiske partier i Europa, EPP, har suspendert det ungarske regjeringspartiet Fidesz fra sammenslutningen. EPP utgjør blant annet den største gruppen av medlemmer i Europaparlamentet. Lengden på suspensjonsperioden er ikke bestemt, og vil være avhengig av hva som kommer ut av en granskning EPP har bestemt seg for å igangsette. Men den vil i hvert fall vare til over valget til parlamentet i mai. Fidesz som ledes av statsminister Victor Orban, er den dominerende politiske kraften i ungarsk politikk med to tredjedels flertall i parlamentet. Orbans ytre-høyre-retorikk har lenge provosert mange tradisjonelle europeiske konservative. Dråpen som fikk begeret til å flyte over var en plakat Fidesz har bidratt til å spre av EU-kommisjonens president og EPP-medlem Jean-Claude Juncker, sammen med George Soros, den ungarskfødte jødiske finansmannen og filantropen som er et kjent hatobjekt for ytterliggående krefter i Europa og USA.

Både de svenske Moderaterna og norske Høyre er medlemmer av EPP og stemte for suspensjonen. – Vi i Høyre har lenge vært klare på at Orbán ikke hører hjem i denne konservative, liberale partifamilien, sier Høyres utenrikspolitiske talsmann og nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Michael Tetzschner, til Aftenposten. Krefter i og rundt partiet har i flere år vært forbilledlig klare på at Fidesz representerer illiberale tendenser som bryter med EPPs liberale tradisjoner.

Poenget er at Orban og Fidesz ikke representerer konservative tradisjoner i det hele tatt, de står for en høyre-radikal tankegang som har fått en foruroligende stor fremgang i Europa og USA de siste årene. Orban har kommet med gjentatte angrep på både EU og EPP som gjør at man kan spørre seg hvorfor han i det hele tatt har ønsket å holde partiet innenfor organisasjonen. Men til tross for ytterliggående retorikk viser undersøkelser at et flertall av partiets medlemmer fortsatt ønsker EU-medlemskap og innflytelse i unionen. Det internasjonale presset EPP har skapt ved å suspendere dem kan derfor vise seg å være mer effektivt enn et vanlig papirvedtak.

22.03.19 04:31