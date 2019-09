BLANKT? – Unge velgere snuser på den blanke stemmeseddelen bare dager før valget, skriver Ann-Kristin Korneliussen og Minja Mitrovic. Foto: PRIVAT

Vi gir blanke!

Finner ikke ditt politiske kompass veien på den politiske konfliktlinjen? Stem likevel! Den blanke stemmen har klagerett og stiller seg bak demokratiet.

ANN-KRISTIN KORNELIUSSEN, historiestudent

MINJA MITROVIC, historiestudent

«Jeg kan garantere at det blir bompengefritt over hele landet», uttalte Frps Bård Hoksrud. Seks år senere, med fare for å gjenta dette sukket, slår norske veier rekord i bomstasjoner. Et rabalder av «hun sa/han sa»-retorikk ble utløst av dette særnorske fenomenet, og vi var nære en ny regjeringskrise. Frp-toppene fikk et voldsomt forklaringsproblem. Debutantene Folkeaksjonen NEI til mer bompenger så en sjanse og lokket velgere bort fra Frp û ramaskrik på Stortinget!

Omtrent samtidig erklærte FN «grønn vekst» for umulig. Stemplet og forseglet. Et annet, kanskje litt bombastisk eksempel på forvirringselementet hos norske stortingspolitikere er da en selvsikker Trine Skei Grande, partileder i Venstre, stilte til utspørring kort tid etter FN-erklæringen med løfter om å «avkarbonisere kapitalismen». Vend snuten et øyeblikk og en bompengeskisse med færre bommer er signert – av miljøpartiet Venstre. Realpolitikk vs. symbolpolitikk er viktige begreper i dagens politiske klima.

«På lag med framtida». «For en enklere hverdag». «NEI til mer bompenger». Bare ett av disse slagordene kommuniserer egen partibrodd. Ikke det første. Eller det andre. Hvorvidt Venstre er «på lag med fremtiden» eller bilistene er Trines forklaringsproblem. Til høyre for Skei Grande, kan det virke som om Siv Jensen og Sylvi Listhaug har fått en kommunikativ utfordrer med debutantene FNB — David mot Goliat om du vil — i å «snakke rett fra levra», «si det som det er», og si ifra «der andre tier».

Ordet «fremtiden» er enda et problem. Vi lever i en tid der frasen «for første gang» er sentral — utfordringene vi står ovenfor er unike for vår tid. Vi har aldri levd lengre, og for første gang utgjør eldre en betydelig del av befolkningen. Samtlige partier er for en verdig eldreomsorg, men til stadighet ser de ut til å komme dårligst ut når midler skal fordeles.

For første gang blir så og si alt vi gjør observert og lagret. Cambridge Analytica er et navn mange får frysninger av. Mange er ikke kjent med dem, men det burde våre politikere være. Cambridge Analytica har gjort skandale av å danse tango med det velkjente Facebook. Sammen har de gjort business av å selge våre «likes» og «dislikes» og påvirke valgkampanjer verden over.

Har norske partier gjort seg blind for de unike problemstillingene i det 21 århundre? Dette spør vi før vi engang har rørt de bioteknologiske fem-mils-stegene. At det stadig blir mer utfordrende å koble utsagn og gjennomslag til respektive partier er vårt sukk. Det er ikke utenkelig at mange urørte sedler skulle vært blanke. Den blanke stemmen har et iboende ekko av protest og uenighet som er viktig at du som usikker velger kommuniserer.

Vi skal utjevne sosiale forskjeller. Mer solidaritet. Vi skal ta inn flere flyktninger. Bekjempe fattigdom. Redusere forskjeller. Ta vare på våre eldre. Begrense private aktører. Redde klimaet. Det er fristende å si seg enig i hjertesakene til våre venner til venstre.

I skyggen av disse kampropene oppstår det imidlertid en rekke ligninger som ikke går opp. Skal vi redde klimaet, må vi bli mindre avhengig av oljen. I et annet hjørne skal vi finansiere bedre eldreomsorg, integrere nye landsmenn og -kvinner, ha et offentlig skolevesen og utjevne sosiale forskjeller. Snipp, snapp, snute — dette skal skje etter at olje-eventyret er ute.

SV slår i kjent stil et slag for at «de med mest bidrar mest». «De med mest» reduseres til en homogen gruppe, til hvem SV har en fiendtlig retorikk. Ja, finansminister Jensen har ryddet vei for «de rikes» profittjag, men samtidig finner vi også entreprenører, innovatører og andre kloke hoder i denne gruppen. En ganske sammensatt gruppe som vi i fremtiden vil være helt avhengige av, særlig hvis oljen skal ligge. Robin Hood-retorikken holder ikke når finansieringsbehovene melder seg i kjølevannet av utfasingen av oljenæringen.

Men venstresiden et evigvarende trumfkort: Mer skatt. Flere avgifter. Ikke bare for å redusere hensynsløs forbruk og flytrafikk, men og for å få inn sårt trengte midler til statskassa. Temmelig påfallende at SV og Rødt som ikke kan forklare den oljefrie velferden slår et ekstra slag for bompenger og eiendomsskatt - en gratisbillett bort fra problemet i fravær av konkrete løsninger. Skatte-og avgiftsbonanza hinter om manglende innsikt i både statsstyring, samfunnsøkonomi og historie. Det lærte vi i 1789.

Finner ikke ditt politiske kompass veien på den politiske konfliktlinjen? Stem likevel! Den blanke stemmen har klagerett og stiller seg bak demokratiet.

