Bompengene var ikke det viktige

Krisen i regjeringen handlet ikke om bilister og miljø. Det ble et spørsmål om ære.

Så vakler flertallsregjeringen videre, etter at Venstres Abid Raja ga terningkast seks til en bompengeavtale forveksling lik bompengeavtalen han ga terningkast en på onsdag.

KrF og Frp trengte ikke en gang å lese Ernas bompenge-ultimatum før de sa ja. Mens Solberg fortsatt holdt sin pressekonferanse, ble det klart at KrFs leder Kjell Ingolf Ropstad var med videre.

To minutter etterpå sa Frps bompengegeneral Frank Sve til VG at Ernas forslag til og med var bedre enn Frps ultimatum. Bare noen timer tidligere hadde han sagt til VG at Venstre «driver gjøn med oss».

Så, etter en kunstpause, var lektorene i Venstre også med videre i regjering.

Var det avtalt spill?

Det får vi nok aldri vite.

Det avvises i Høyre, selvsagt. Men Solberg visste at ingen av juniorpartnerne ville ut av regjering.

Hvordan kunne det skje at den borgerlige regjeringen lignet mer på en splatterfilm av Quentin Tarantino?

Kanskje er det «Iran-gate»?

Etter en kjærlighetsferie til Iran i fjor sommer, gikk bølgebryteren Per Sandberg av som fiskeriminister og nestleder i Frp.

Så, i februar kom Frps gamle partieier Carl I. Hagen inn på Stortinget igjen, som vara for sykmeldte Mazyar Keshvari.

Hagen er mer en havvindmølle. Og han har lenge ment at Frp bør gå ut av regjering. Han har likesinnede i Stortingsgruppen og i partiet ellers.

I Frp, men også i Venstre, er det folk som er motstandere mot å sitte i regjering. Og fløyer som utfordrer ledelsen og andre maktbaser.

I Venstre hadde til og med partileder Trine Skei Grande lovet å ikke gå i regjering med Frp. Det løftet brøt hun. Og hun har slitt med et åpent opprør i eget parti.

Tidligere i år sa kilder til VG at Grande hadde kalt partikollegaer «psykopat» og «homoen». Om nestleder Abid Raja skal hun ha sagt «han er ute etter å ta meg.»

Selv om hun ikke skulle sagt dette, kan det godt være noe i det. Skei Grande kan oppleve at andre i partiet automatisk sier nei, bare hun sier ja.

Som et ja til en bompengeskisse.

Ikke helt ulikt forholdene i Frp. Og med Sandberg ute av partiet, var det færre til å ta kontroll på bompengeprotesten som Carl I. Hagen var sentral i.

Opprørere i både Venstre og Frp fikk dessuten hjelp av de elendige meningsmålingene. Og at det er valgår, gjør alle mer lettantennelige og nervøse.

I Frp smertet det nye bompengepartiets formidable vekst. I Venstre blir de overstrålet av MDG og SV.

På Frp-landsmøtet i våres prøvde ledelsen, inkludert Sylvi Listhaug, å roe ned bompengeopprørerne. Men sjefene tapte. Landsmøtet vedtok mot Siv Jensens vilje, at bommene skulle vekk ved hjelp av oljepenger.

Dermed måtte Solberg-regjeringen starte forhandlinger om ny bompengeavtale.

Og den laget de.

Mitt inntrykk er at partilederne ikke har stått så langt fra hverandre her. Det er baklandet i partiene som har omfavnet en kjærkommen mulighet til å protestere.

Klimaet var altså ustabilt da regjeringen gjorde seg klar til å legge frem en ny bompengeavtale tidligere i august.

Og det gikk helt galt.

For Frp og Venstre var det viktigste å ikke ende som taperen. Ingen av partiene tåler nederlag på kjernesakene miljø og bilister.

Da Frp tjuvstartet forrige helg og presenterte bompengeenigheten som «sin», ble stemningen selvsagt panikkartet i Venstre.

Venstre så ut som partiet som åpnet for en hel kamelkaravane. De måtte slå tilbake.

Begge partier har indre og ytre opposisjon som står klar til å mobbe, enten det er knefall for «SUV-mafiaen» eller «klimahysteriet».

Ingen kan gå med på et ultimatum fra den andre. Nesten uansett hva som faktisk står der.

Da Erna Solberg brøt igjennom og presenterte en bompengeavtale, var det enklere for partene å si ja, og fortsatt beholde en liten flik av æren.

For det viktigste var at motparten ikke vant.

Noen bulker har begge fått. Å stille ultimatum og tape, det er flaut.

Men hva betyr egentlig dette for bompengene og for miljøet?

Avtalen er like lite katastrofal for miljøet, som den er en velsignelse for bilistene.

Men det kan hende noen og enhver får seg en overraskelse når de rekker å lese avtalen. Der står det for eksempel at Nord-Norge-banen skal konsekvensutredes.

Erna Solberg har tatt frem storpængboka for å bevare sin egen makt. Kranglefantene fikk godt betalt.

For det sto til slutt om Erna Solbergs ære.

Hun redder den. Nå må bare statsministeren glatte over lett misnøye internt.

For i Høyre trodde folk at de var i et borgerlig parti. Nå må de bruke GPS for å kjenne seg igjen.

Publisert: 24.08.19 kl. 12:38

