SVARER: Hallstein Bjercke Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Debatt

Venstre svarer: – Det var da voldsomt, Lan

Det er en voldsom kavalkade av løse påstander og utskjelling av Venstre Lan Marie Berg serverer i sitt svar til min kronikk om MDGs samarbeid med ytre venstre og byrådets manglende miljøresultater.

For mindre enn 1 time siden







Hallstein Bjercke, 1. kandidat for Oslo Venstre

Den drøyeste påstanden er imidlertid at MDG skal være byens eneste miljøparti. Det er historieløst, og feil. Selvfølgelig finnes det mer enn ett miljøparti i Norge, og det skal vi være glade for. Venstre og SV har gjennom de siste tjue årene slått en grønn kile inn i de store partienes grå politikk. Vi bruker alltid makten vi får til å sikre avgjørende grønne gjennomslag. For eksempel:

Mer miljøvennlig transport: Takket være Venstres elbilpolitikk så er 43,6 av nybilsalget nå elektrisk. Dette betyr renere luft og mindre utslipp over hele landet. Faktisk så er det elbilpolitikken som er hovedårsaken til at utslippene i Oslo går ned. Nå har vi akkurat fått gjennomslag for en støtteordning for el-varebiler og tungtransport, som tar denne revolusjonen et viktig skritt videre.

Mindre olje: Uten Venstre (og SV under forrige regjering) hadde de sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vært åpnet for oljevirksomhet for lengst. Senest forrige uke varslet Ola Elvestuen at Venstre også vil ha varig vern av havområdene i Arktis.

les også Lan svarer: – Det finnes bare ett miljøparti

Mer natur: Vi har sørget for nye nasjonalparker, verner mer skog enn noen gang og gjør mer for å bevare sårbare arter og natur. I Oslo går vi til valg på en "parkagrense" som skal gi naturen og artsmangfoldet i byen bedre vern. MDG bygger i stedet ned Ekebergsletta, feller trærne i Olav Vs gate og gir ikke folk hverken på Ensjø eller i Nydalen parkene de har ventet på i årevis.

Kamp mot plast i havet: Venstre var først av partiene i Norge med å prioritere kamp mot plast i havet, og vi innfører forbud mot engangsplast neste år.

Internasjonalt samarbeid: Venstre har gått i bresjen for, og gjennomført, Norges første internasjonale og forpliktende klimaavtale med EU, som vil sørge for at utslippene våre går ned, år for år.

Vi har enorme oppgaver foran oss i klima- og miljøpolitikken, både i Norge og i Oslo. En forutsetning for å lykkes er at flere stemmer på partier som setter klima og miljø først. Da trenger vi både sosialister, uavhengige og liberale med på laget. Å legge frem at det bare finnes ett miljøparti i Norge tjener kanskje MDG, men det tjener ikke miljøet.

Resultatene etter fire år med MDG i byråd taler for seg: Oslo når ikke klimamålene sine, byen opplever for første gang på mange år vekst i trafikken inn til byen, og grøntområder bygges ned. Det hadde vært fristende å bruke tallenes tale til å felle en like hard dom over MDGs miljøinnsats som Lan Marie Berg feller over Venstres. Men det vil jeg ikke gjøre. Miljøpolitikk er en kamp, og ingen, heller ikke Venstre, vinner alle slag. Velgerne i hovedstaden bør likevel merke seg at mens Venstre vil mer for Oslo, er MDG tilfreds med å skylde på alle andre for det de ikke har fått til.

Publisert: 05.09.19 kl. 11:02







Mer om