Lillestrøm-elev: – Ja, jeg ble lurt av NRK!

Ja, jeg ble lurt. Ja, vennene mine, lærerne og hele skolen ble lurt, unntatt rektor så klart. Jeg har samtidig lært så ekstremt mye! La gå at det etisk er diskutabelt, men jeg vil påstå at dette er en læring som ikke ville være mulig å få til i et klasserom, skriver 17 år gamle Johanne Liverud.

JOHANNE LIVERUD (17), elev ved Lillestrøm videregående skole

Politikk er noe jeg alltid har interessert meg for, og jeg har gjennom valgkampen fulgt med på debatter og lest nøye gjennom hva hvert politiske parti mener om mine hjertesaker. Jeg hadde med spenning lenge sett frem til skolevalget på Lillestrøm. Selv om valget ikke teller vet jeg at politikerne følger nøye med og bruker skolevalgene som en indikator på hvordan unge mennesker vil stemme under valget neste uke.

Tirsdag morgen gikk jeg derfor spent inn i et klasserom, fikk passordet mitt og satt meg bak en skillevegg. Flere syntes det var rart at det var så formelt, jeg personlig opplevde det som høytidelig. Onsdag sitter jeg i skolens aula, trøtt og snakker med vennene mine om at vi gleder oss til helgen. Plutselig kommer Andreas Wahl ut, med en rød «Make America Great Again»-caps på. Jeg skjønner med en gang at noe skurrer. Hva gjør en kjent programleder på Lillestrøm vgs?

Andreas starter med å spørre om noen tror de ville latt seg påvirke av fake news. Deretter forteller han at det er nettopp det vi har blitt! Det blir forvirring i salen og det oppstår summing mellom elevene. Han forklarer videre at han og NRK har forsøkt å påvirke vårt skolevalg gjennom fake news på bl.a. sosiale medier. Jeg blir veldig overrasket og lettere sjokkert. Den røde capsen ga med ett mening. Andreas viser oss hva konkret de har lagt ut på sosiale medier, valgomaten vi har fått tilsendt og de falske nyhetene de har lagt ut.

Jeg gjennomførte den manipulerte valgomaten og fikk Senterpartiet som mitt parti. Jeg hadde lest flere av de falske nyhetene og faktisk tatt et par av de for å være korrekte. Umiddelbart gikk det opp for meg hvor bra dette prosjektet er! Alle som satt i aulaen sammen med meg og i skolens klasserom begynte som meg å nettopp tenke gjennom alt de hadde lest og sett de siste ukene, men nå på en kritisk måte.

Jeg begynte å reflektere over hva som var ekte og hva som var fake news. Vi har blitt fortalt av lærer og foreldre at vi skal være kritiske. Jeg lærte masse av å bli lurt! For er det ikke ofte slik at det er av feil vi lærer? Ja, jeg innrømmer at jeg trodde på et par av de falske nyhetene, men fremover vil jeg nå vite at selv de mest profesjonelle artiklene som ser helt ekte ut, kan være falske. Jeg vil tenke meg om en ekstra gang om det jeg ser eller leser på sosiale medier, og jeg i fremtiden gjennomføre flere valgomater på ulike nettsider.

I siste time dukket nyheten om manipulasjon på alle aviser med store overskrifter og senere på kvelden på alle tv-skjermer og i radio. Det som overrasket meg mest var at hver gang Andreas Wahl, Rektor Øyvind og NRKs Etikk direktør Per Arne Kalbakk, sa at de hadde fått positive tilbakemeldinger fra elevene, ble dette bare skjøvet bort av motpartene og ikke lyttet til. Det virket som det var uinteressant eller underordnet.

Men det er da vi som har opplevd og erfart! Det blir ropt ut at det kan ha påvirket førstegangsvelgere og at vi er sårbare unge, samtidig er det flere av våre profilerte politikere som glemmer at mange på Lillestrøm vgs er reflekterte og tenkende unge voksne. Jeg stusser også over at de politikere som uttaler seg blir et samlet kor som ikke undersøker fakta og hvordan NRK har forsøkt å manipulere oss, men baserer seg på andres uttalelser. Viser ikke da dette eksperimentet behovet for kritisk tenkning? Jeg opplever at påvirkningen stort sett har vært temmelig ufarlig, å lese en artikkel om at Senterpartiet vil at dyr skal ha det bedre, at de deler ut vafler eller tar med alpakkaer til skolegården ender ikke mitt politiske ståsted.

Ja, jeg ble lurt, ja vennene mine, lærerne og hele skolen ble lurt, unntatt rektor så klart. Jeg har samtidig lært så ekstremt mye! Ikke tro på alt du leser. Dobbeltsjekk og ikke la deg påvirke av søte dyr, gratis mat og brosjyrer. La gå at det etisk er diskutabelt, men jeg vil påstå at dette er en læring som ikke ville være mulig å få til i et klasserom.

Ikke la læringen vi faktisk opplever som verdifull forsvinne i kun en kritikk av NRK. Det er lov å ha to tanker i hodet på en gang! Eksperimentet oppfyller til og med Opplæringslovas formål om å skape samfunnsengasjement og demokratisk forståelse. Takk NRK, takk Folkeopplysningen og takk Andreas Wahl for å lære meg noe viktig og svært relevant på en ny utradisjonell måte.

