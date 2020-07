Leder

Vårt felles ansvar

NYE RESTRIKSJONER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad med det nye Europakartet, der Spania igjen er blitt «rødt» land. Foto: Fredrik Hagen

Regjeringens nye reiseråd innebærer innskjerpelser og nye restriksjoner. Knapt noen overraskelse, dessverre.

Myndighetene er blitt anklaget for dobbeltkommunikasjon når regjeringen i det ene øyeblikk gir grønt lys for å reise ut av Norge til friskmeldte land, mens den samtidig sier at man helst bør holde seg hjemme. Ja, dette er to budskap, men ikke mer motstridende enn at folk flest skjønner veldig godt hva det innebærer.

At man har anledning til å gjøre noe, betyr ikke nødvendigvis at man skal sette det ut i live. Det er mange ting som er lov, men ikke lurt for alle å drive med. Å begi seg ut på reise er en risikosport i en tid med en verdensomspennende pandemi ute av kontroll. Det vil helst gå godt, men muligheten for at noe kan skje er større enn normalt. Det er det regjeringens forbehold impliserer.

Når myndighetene endrer reiserådene slik de nå gjør, strammer inn litt her, åpner litt mer der, er det fornuftig politikk basert på objektive kriterier. Det er kontinuerlige vurderinger av en situasjon i kontinuerlig endring, og i tråd med føringer i andre europeiske land.

At Spania igjen blir «rødt» er dramatisk, men også et tegn på at smittevernrapporteringen og nødvendige mekanismer fungerer. Vi skulle gjerne sett at flere regioner hos vårt broderfolk i øst ble gjenåpnet, men gleder oss samtidig over at nye områder i Sverige er blitt «grønne» igjen.

De nye anbefalingene gjelder fra midnatt, og får konsekvens for norske turister som ikke rekker å komme seg hjem fra for eksempel Spania innen i kveld. Returnerer man lørdag, eller senere i løpet av kommende toukersperiode, er det ingen vei utenom karanteneplikten på ti dager.

Når det gjelder reiseforsikringens gyldighet er situasjonen litt mer nyansert. I utgangspunktet har man selv det hele og fulle ansvar for å sette seg inn i og overholde det til enhver tid gjeldende regelverk. I den pågående situasjonen med løpende informasjon om reiserestriksjoner og såkalte «grønne» og «røde» land, kan ingen påberope seg uvitenhet om dette.

Har man i disse dager kjøpt en ferietur til utlandet, har man også gjort det vel vitende om at reiserådene kunne bli endret.

Forsikringsselskapene sier likevel at for den som har bestilt og kjøpt reiser i «grønn» periode til et land som får «rød» status under oppholdet, altså etter at man har kommet frem, vil reiseforsikringen gjelde som normalt. Herunder dekning av utgifter i forbindelse med coronarelatert sykdom og eventuell hjemtransport.

Har man imidlertid bestilt mens landet var «grønt» og det blir «rødt» innen man reiser dit, er situasjonen en annen. Da avkortes forsikringen. Det samme gjelder dersom man bevisst reiser til et «rødt» land som blir «grønt» igjen mens man befinner seg der. Da vil man heller ikke være dekket av normal reiseforsikring.

De nye reiserådene er fornuftige, gitt den faktiske smittesituasjonen. Vi unner alle å reise dit de kan, og at de gjør det uten å måtte kjenne på skam. Når det er sagt kommer ingen utenom at hver og en av oss har et selvstendig ansvar for at dette skal gå bra.

