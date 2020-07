Kommentar

Hagia Sofia tilhører alle

Av Ole Kristian Strøm

PRAKTBYGG: Recep Tayyip Erdoğan besøkte sist helg Hagia Sofia, som i nesten tusen år var verdens største kirke. Foto: TURKISH PRESIDENT OFFICE HANDOUT / TURKISH PRESIDENT OFFICE

Fra kirke til moské til museum – og i dag blir det igjen til moské. Islam tar stadig større plass i Recep Tayyip Erdoğans Tyrkia.

Hagia Sofia – «den hellige visdom» – i Istanbul var episenter for kristen tro i 900 år. Den spektakulære basilikaen sto ferdig i år 537, og er på mange måter de kristne kirkers mor.

Osmanene gjorde det bysantinske monumentet til moské, men har siden 1934 vært museum og fra 1985 oppført på UNESCOs verdensarvliste. Hagia Sofia er en del av vår felles arv – og tilhører alle. Noen snakker sågar om verdens åttende underverk.

Hvis du har stått inne i bygget, kan du forstå den betegnelsen. Du føler på alle måter at du er på historisk grunn – og mange vil også si hellig grunn.

Det er 55 meter og 60 centimeter opp til kuppelen. De kristne på den tiden snakket om at hvis de befant seg inne i Hagia Sofia, så skulle det være en forsmak på paradis.

I nesten tusen år var den verdens største katedral. Først gresk-ortodoks i 667 år, dernest romersk-katolsk på 1200-tallet, så gresk-ortodoks igjen i nye 192 år.

Da den bysantinske keiser Justinian den store den 27. desember 537 for første gang gikk inn i Hagia Sofia, utbrøt han visstnok: «Salomo! Jeg har overgått deg!».

Det sies at 10.000 mann var med på byggingen og at det tok bare seks år. Katedralen – og Konstantinopel – ble hjertet i den østkristne verden. Og Hagia Sofia patriarkens sete.

DEMONSTRASJON: Folk jublet utenfor Hagia Sofia da det ble klart at bygget igjen kunne bli moské. Foto: Emrah Gurel / AP

Norske vikinger studerte i sin tid bygget med store øyne – i det som de kalte Miklagard. På galleriet risset en kar ved navn Halvdan inn runer som det er mulig å se den dag i dag.

Sigurd Jorsalfare dro også innom Miklagard på sin vei fra Jerusalem, ifølge Snorre. Det heter seg at han ble blendet av katedralens skjønnhet, og det skal ha vært en øyeåpner for kong Sigurd hvordan kristne, muslimer og jøder levde i fred og fordragelighet i «den store byen».

Da osmanene erobret Konstantinopel i 1453, var det en fullbyrdelse av profeten Muhammads ord om at «Sannelig skal dere erobre Konstantinopel». Den bare 21 år gamle sultan Mehmet II hadde lenge vært bestemt på å gjøre det, derfor oppgraderte han både kanoner og båter og planla nøye hvordan han skulle erobre den eldgamle byen ved Bosporos.

Etter å ha inntatt byen dro Mehmet rett til Hagia Sofia. Han var opprørt over hvor dårlig forfatning bygget var i, ikke minst som følge av korstog med plyndring og ødeleggelse. Mehmet bestemte at katedralen skulle bli moské og satte i gang med restaureringen.

Vi må skynde oss å legge til at det ikke er enestående at kristne og muslimer erobrer hverandres gudshus. Moské-katedralen i spanske Cordoba er et eksempel på det. Sagnet sier at det først sto en katolsk kirke der, så ble det bestemt at det skulle bygges en moské, som sto ferdig rett før år 1000. Men da byen ble erobret av kristne på 1200-tallet, ble det igjen kirke. Spanske muslimer har de siste årene anmodet om å få be der, men fått nei.

Når Recep Tayyip Erdogan – med folkelig støtte – nå vil spole tiden tilbake til 1934, handler det utvilsomt mest om nasjonalisme, og bygger på en drøm om gammel storhet. Han vil reversere den sekulariseringen som den tyrkiske landsfaderen Atatürk sto for ved å gjøre Hagia Sofia til museum.

Riktignok lover han at den opprinnelige kirken skal være åpen for alle utenom bønnetidene, og at de kristne ikonene ikke skal ødelegges, bare tildekkes under den muslimske bønnen. Men det er all grunn til å være bekymret, ikke minst for de enestående mosaikkene som fortsatt finnes der.

Vi husker med gru hvordan talibanerne tidlig på 2000-tallet sprengte Afghanistans Buddha-statuer, som også sto på UNESCOs verdensarvliste.

På samme måte som andre historiske monumenter og plasser som er klassifiserte som verdensarv, er det viktig at Hagia Sofia respekteres som det. Det veldige bygget er et symbol på religiøs dialog. Nå mister Hagia Sofia sin rolle som kulturell brobygger, selv om vi foreløpig vet lite om dette også er et tegn på at religiøse minoriteter, som de kristne, vil få det vanskeligere i Erdoğans Tyrkia, som etter grunnloven er en sekulær stat.

Nobelprisvinneren Orhan Pamuk mener at Tyrkia med dette mister sitt viktigste symbol på sekulær stolthet. Også Paven i Roma og Patriarken i Moskva har uttrykt sin store bekymring. Det siste er interessant i og med at Erdoğan i flere saker de siste årene har knyttet seg til Vladimir Putin – på bekostning av forholdet til Europa og USA.

Den greske kulturministeren, Lina Mendoni, har gått så langt som å si at «nasjonalismen til Erdoğan setter Tyrkia seks århundrer tilbake» og er «en provokasjon mot den siviliserte verden».

Hagia Sofia er utvilsomt vår felles kulturarv, som selvfølgelig burde stå der som en kulturhistorisk juvel – og ikke noe annet enn det.

Publisert: 24.07.20 kl. 08:43

