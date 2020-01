KABELFLOKE: – Når jeg har hørt Sylvi Listhaug de siste dagene, virker det som de plutselig er imot det Frp har brukt sin egen makt til å vedta og gjennomføre, skriver Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: NTB Scanpix

Frps strømsjokk

Har det endelig gått opp et lys for Sylvi Listhaug og Frp?

Nå nettopp

TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM, leder i Senterpartiet

Det er Frp som endret energiloven i Norge, og som gjorde det mulig å bygge NorthConnect-kabelen. Det er Frp som har innført de høyeste avgiftene på strøm vi noen gang har hatt i Norge. Det er Frp som har gitt EU suverenitet over viktige deler av norsk energipolitikk. Og faktisk, det er Sylvi Listhaug som stoppet Senterpartiets forslag om å gi kommunene vetorett mot vindkraftverk.

Når jeg har hørt Sylvi Listhaug de siste dagene, virker det som de plutselig er imot det Frp har brukt sin egen makt til å vedta og gjennomføre. NorthConnect-kabelen er Frps egen eksportkabel. De endret norsk lov for å gjøre det mulig å bygge kabelen. Dette gjorde de blant annet fordi de ville skape høyere strømpriser i Norge. Frps olje- og energiminister Tord Lien uttalte i DN i 15. april 2016 at dyrere strøm var et mål for han. Dette er et helt utrolig standpunkt.

Nå fossror Frp vekk fra eget ansvar og egne vedtak i regjering. Frps varslede kamp mot NorthConnect er en spektakulær ansvarsfraskrivelse!

Senterpartiet vil bruke vannkrafta vår til å sikre lave strømpriser. I et land der det både er kaldt og mørkt store deler av året, kan vi ikke akseptere høyere strømpriser. Det vil gjøre hverdagen dyr for norske familier. Og det vil sende industriarbeidsplasser ut av landet vårt. Derfor har vi jobbet konsekvent imot NorthConnect-kabelen, som vi vet nettopp vil føre til dyrere strøm i Norge.

Da vi sist var i regjering, endret Senterpartiets olje – og energiminister Ola Borten Moe energiloven. Vi endret loven for å gjøre det forbudt å bygge private strømkabler som NorthConnect-kabelen. Dette skjedde mot store protester fra Frp. På det tidspunktet Frp tok over ansvaret for olje- og energidepartementet, var det altså ikke mulig å bygge ut NorthConnect-kabelen. Det endret seg imidlertid raskt da Frp kom i regjering.

Det er imidlertid ikke bare Frp- og Høyreregjeringen som har ivret for utbygging av NorthConnect-kabelen. Den står også på listen over EUs prioriterte prosjekter. Da Senterpartiet satt i regjering krevde vi at kabelen skulle fjernes fra denne listen. Høyre- og Frp-regjeringen har tvert imot godtatt at kabelen står på EUs ønskeliste. Det var også Frps nåværende nestleder og daværende olje- og energiminister Terje Søviknes som ga EUs energibyrå ACER suverenitet over viktige deler av norsk energipolitikk.

Med Frp-leder Siv Jensen som finansminister, har vi fått rekordhøye avgifter i Norge. Dette gjelder ikke minst avgiftene på strøm. Disses er økt med nesten 40 prosent med Frp i regjering. Økte avgifter rammer spesielt hardt de med vanlige eller lavere inntekter. De fleste i Norge må bruke strøm for å holde huset varmt på vinteren. De sterke avgiftsøkningene på strøm er både usosiale og urettferdige.

Senterpartiet har gang på gang foreslått å stanse NorthConnect-kabelen. På samme måte som vi gjentatte ganger har foreslått å ta tilbake norsk suverenitet over vår egen energipolitikk, senke strømavgiftene og gi kommunene vetorett mot vindkraftverk. Frp har konsekvent stemt imot. Dersom Frp nå genuint angrer på egne grep i regjering, er det en god nyhet. Vi håper de nå mener det de sier, og at de ber om tilgivelse for tidligere synder.

Publisert: 22.01.20 kl. 18:20

