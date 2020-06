Leder

Mer suksess enn besvær

Sammen med kunnskapsminister Guri Melby (V) offentliggjorde statsminister Erna Solberg (H) den endelige evalueringen av fraværsgrensen på Lambertseter videregående skole. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Selv om den har sine små skavanker, har fraværsgrensen vært viktig for å bedre kvaliteten i norsk skole.

Det er ikke tilfeldig at statsminister Erna Solberg valgte å presentere evalueringen av den mye omdiskuterte fraværsgrensen på Lambertseter videregående skole. Selv om skolen har en sammensatt elevgruppe, har de Oslos høyeste andel av elever som fullførte og besto.

Rektor pekte på fraværsgrensen som et godt virkemiddel, men trakk også frem foreldre og nettverket rundt skolen som en viktig ressurs. Det viser oss det åpenbare: Skolen kan aldri lykkes helt i et vakuum, men er også avhengig av riktige verktøy.

Fraværsgrensen har vært upopulær blant elevorganisasjonene, men nå viser sluttrapporten som Fafo har levert at den er en stor suksess. På de fire årene som har gått siden 10 prosentgrensen ble innført, har fraværet i snitt sunket med 27 prosent. Det gjelder for samtlige elevgrupper, men de elevene med størst fravær har redusert fraværet sitt mest. Samtidig har elevenes karakterer blitt bedre.

Det er for tidlig å slå klart fast at også frafallet i skolen er blitt redusert av samme årsak, men mye tyder på det. Det viser uansett at elevene har nytte av å være til stede i undervisningen, noe som strengt tatt ikke burde komme som noen overraskelse. Ikke minst gjelder det de svakeste elevene.

Det betyr ikke at alle sider ved fraværsgrensen er uproblematisk. Passende nok heter rapporten «Suksess og besvær». Skolene opplever at det er litt arbeidsomt. Lenge var det en bekymring at småsyke elever skulle overbelaste fastlegene. Men selv om leger påpeker en viss økning, er det lite som tyder på at dette har gått utover andre pasienter.

Når elever skal fortelle om sine erfaringer, er de glad for at praktiseringen ikke er for rigid. Det er åpenbart en fordel at skolene viser en viss fleksibilitet. Men det er krevende å veie dette opp mot likebehandling. Her må vi kunne stole på at skolene er sitt ansvar bevisst.

Noen elever trives best med individuell opplæring. Ikke minst har coronasituasjonen med hjemmeskole og en utbredt bruk av hjemmekontor åpnet en debatt om hvordan den enkelte jobber best. Det er viktig å ta med seg erfaringer fra denne helt spesielle situasjonen.

Likevel kan ikke dette skygge for at fordelene i sum oppveier for de tross alt små og løsbare ulempene fraværsgrensen har.

Publisert: 16.06.20 kl. 10:54

