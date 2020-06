MÅ SNU: – I denne saken har hovedstyret i Norges Bank mistet retningssansen for hva Oljefondet er, hvilke prinsipper som gjelder for forvaltningen og det store ansvaret de har overfor de grunnleggende demokratiske prinsippene, skriver FiVH. Foto: Krister Sørbø

Stortinget må stanse ansettelsen av ny oljefondssjef

Oljefondet tilhører det norske folket. Det er den demokratiske forankringen og politiske kontrollen som gjør at Oljefondet i dag er et fond mange er stolte av. Norges Banks håndtering av ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef undergraver denne tilliten.

ANJA BAKKEN RIISE, leder i Framtiden i våre hender

Vi er mange som har vært stolte av Oljefondet og måten det administreres på. Politikerne har organisert Oljefondet slik at det kommer folket til gode og sikrer åpenhet rundt investeringene og demokratisk kontroll. De etiske retningslinjene er blitt innført og skrittvis forbedret gjennom avsløringer, kritikk, offentlig ordskifte og politiske avgjørelser på Stortinget.

Resultatet er at Oljefondet er blitt en internasjonal størrelse, ikke bare som en stor pengebinge, men også når det gjelder demokratisk forankring og en etisk profil. Dette står nå på spill. Derfor bør Stortinget ta tilbake styringen og stanse Norges Banks ansettelse av Tangen.

Anja Bakken Riise. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Hver for seg er de ulike problemene ved ansettelsen alvorlig nok til at ansettelsen bør stoppes: hemmelighold av prosessen, mangel på intervju av interne kandidater, Tangens manglende erfaring med indeksfond, Tangens bruk av skatteparadiser som har resultert i at sentralbanksjefen på problematisk vis har gått ut og forsvart bruken av skatteparadiser offentlig, og til slutt den tvilsomme akrobatiske avtalen som sikrer at milliardæren går tilbake til sine egne selskaper etter at han er ferdig med jobben.

Men Stortinget må ikke bare ta stilling til de enkelte problemstillingene ved ansettelsen av Tangen, de må også se på helheten. Både den dårlige prosessen og selve ansettelsen undergraver de etiske og demokratiske prinsippene som ligger til grunn, og som har gjort Oljefondet til det fondet er i dag.

I denne saken har hovedstyret i Norges Bank mistet retningssansen for hva Oljefondet er, hvilke prinsipper som gjelder for forvaltningen og det store ansvaret de har overfor de grunnleggende demokratiske prinsippene som ligger til grunn for hele forvaltningen av fondet.

Yngve Slyngstad, som nå går av som leder av Oljefondet, ble ansatt gjennom intern rekruttering og har vært med på å bygge opp en ansvarlig forvaltning. Tangen har bygget opp sin formue ved å nettopp tøye grensene for hva som er etisk forsvarlig i investeringssammenheng. Det er ikke denne kompetansen Norge trenger i spissen for Oljefondet.

Vi trenger en solid og erfaren person som kan sikre forvaltningen av det norske folks penger på en forsvarlig og god måte, og som respekterer og inkorporerer de gode demokratiske prinsippene som ligger til grunn for fondets suksess.

Derfor bør Stortinget kreve at ansettelsen av Nicolai Tangen stanses.

