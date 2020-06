Leder

Kims trusler

To år etter det historiske møtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un øker spenningen igjen på den koreanske halvøy. Det siste uken har Kims regime trappet opp trusler og anklager, mot både Sør-Korea og USA.

Toppmøtet i Singapore 12. juni 2018 var det første mellom en sittende amerikansk president og Nord-Koreas leder. Trump ville oppnå noe historisk. Ingen president før ham hadde klart å hindre at kommuniststaten utviklet atomvåpen og avanserte raketter.

Trump tok Kim i hånden, og lederne snakket om fred og utvikling. Sammen skrev de under et dokument om atomnedrustning og opphevelse av sanksjoner. Toppmøtet kom ikke som et resultat av grundige og langvarige forhandlinger. Lederne undertegnet ingen ferdigforhandlet avtale, men noe som minnet om en vag intensjonserklæring. Svakheten ved en slik forhandlingsstrategi er blitt svært tydelig i de to årene som er gått.

Trump og Kim ønsket å bli fotografert sammen, av ulike grunner. Den nordkoreanske diktatoren oppnådde verdifull internasjonal anerkjennelse. Trump ville vise at hans uortodokse diplomati ga resultater der andre hadde feilet. Han ønsket seg en utenrikspolitisk triumf og skrøt i ettertid av de vakre brevene han mottok fra Kim. Det kommer ikke lenger vakre ord fra Pyongyang, bare velkjente trusler. Toppmøtet i Singapore tente et håp, som nå har slukket.

Det andre toppmøtet mellom Trump og Kim, i Hanoi i fjor, ble en fiasko. Nord-Korea gjenopptok den omstridte testingen av nye rakettvåpen, før de brøt de nyopprettede forbindelsene til Sør-Korea og deretter varslet en militær opprustning. I det siste har Nord-Korea vært opprørt over at avhoppere har sendt flygeblader over grensen.

Det kommunistiske regimet har sagt at Sør-Korea må avslutte «tåpelig prat om atomsamtaler». Nord-Korea stiller spørsmål ved om det har noen hensikt «å holde hender» med USA, ettersom det personlige forholdet mellom Kim og Trump ikke har gitt noe av verdi.

Søndag holdt sikkerhetsmyndighetene i Sør-Korea krisemøte for å finne ut hvordan de skal svare på harde og uforsonlige ord fra nord. Sør-Korea har investert mye i å normalisere forbindelsene. De innser at den eneste farbare vei for å løse konflikten går gjennom forhandlinger og tillitsskapende tiltak. Det er dypt urovekkende at Nord-Korea setter alt på spill ved utpressing og trusler.

