HAR MUTERT: Corona finnes nå i to ulike utgaver, hvor den ene er mer aggressivt enn det andre. Foto: CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION HANDOUT / CDC

Leder

Nordmenn, skjerp dere!

Folk som bryter coronakarantenen øker risikoen for alle andre.

Det er gode sjanser for at mange av oss får corona. Denne uken begynte det kroneformede viruset å smitte på norsk jord. Heldigvis blir de færreste alvorlig syke. Og statistikken tyder på at barn er aller minst utsatt.

Med dette som bakteppe, er det flere som nå advarer mot coronapanikk og hysteri. For det er stadig mest psykologi som ligger bak når børsene raser og arbeidsplasser stenges ned.

Friske kan oppleve det som temmelig meningsløst å måtte være i karantene i to uker. Det har kommet rapporter om at folk bryter coronakarantenen, for eksempel ved å oppsøke treningssenter og gå i butikken.

Vi forstår at man kan bli lei av alt snakket om viruset. Flere mener både myndigheter og mediene skremmer unge og gamle. En del av oss synes kanskje det er greit å få gjort unna denne sykdommen, om vi uansett får den.

Og det er en fin linje mellom folkeopplysning og overdrivelse.

Men vi skal huske på at de tiltakene som norske myndigheter har innført, særlig er av hensyn til alle dem som er i faresonen. Vi må prøve å forhindre at svært mange får sykdommen samtidig. For da kan faktisk helsevesenet få en for stor belastning. Det oppstår problemer om et stort antall helsepersonell må være hjemme med sykdom. Vi kan også få mangel på sengeplasser og utstyr.

Vi kjenner alle noen som er i risikosonen, og særlig av hensyn til dem, er det viktig å følge rådene fra helsemyndighetene.

De som er i karantene må følge reglene som gjelder akkurat nå, når vi står i den innledende fasen av sykdommen. Da kan man ikke gå på treningssenter, om det ikke er tillatt. Man kan smitte andre.

Selv om de fleste får moderat sykdom av viruset, er dødeligheten globalt mye høyere enn ved en vanlig influensa. Det betyr at vi vil få sykehusinnleggelser og utfordringer også i Norge. Og at særlig eldre og folk med bakenforliggende sykdommer er utsatt. Vi kjenner alle noen i disse gruppene. Derfor må alle være solidariske og ta hensyn.

Publisert: 06.03.20 kl. 18:47

