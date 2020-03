KAN FÅ FLERE JUSTISMORD PÅ SITT BORD: Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk i dag første rapport fra granskingsutvalget i NAV-skandalen. Foto: Trond Solberg

Joda, Norge har gjort en kjempetabbe

NAV-skandalen er fortsatt en skandale. Men den endelige fasiten må vi nok vente lenge på.

Norsk lov har vært praktisert feil. Det er hovedkonklusjonen til utvalget som gransker NAV-skandalen, som onsdag kom med sin første rapport.

Det er altså lov å reise i EU mens man har arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller pleiepenger fra NAV.

Folk skal få tilbake penger. Det skal ryddes opp i tusenvis av feilaktige tilbakebetalingskrav og en rekke justismord.

Ikke bare det. Praksisen må gjennomgås helt tilbake til 1994, mener utvalget.

NAV-saken har på sett og vis vokst i omfang. Norge har behandlet borgerne feil helt siden 1994. Det er sannsynlig at man vil finne flere justismord og feilaktige tilbakebetalingskrav.

Hvordan myndighetene vil finne frem til de justismordene, har ikke arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen noe svar på foreløpig.

Det blir i tilfelle et kjempearbeid. Vi snakker om gamle, ikke-digitaliserte arkiv fra 1994 fra to nedlagte etater som antakelig er fordelt på fylker som også delvis er nedlagt.

Samtidig krymper skandalen, fordi utvalget sier det ikke er ulovlig av Norge å kreve at folk søker før de drar til utlandet.

Det er det mange som ikke har gjort i denne saken. Storparten er straffet for trygdebedrageri, som oftest for å ha unnlatt å oppgi på meldekortet at man er i utlandet mens man har fått arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Men Norge har ikke lov å avslå ytelsene bare fordi man drar til EU. Samtidig mener utvalget at myndighetene kan kreve at folk søker eller melder fra før de reiser, om det er nødvendig for at pålagte plikter utføres.

Vi er altså på langt nær ferdig med NAV-skandalen. Og antakelig tar det år og dag før dette er over.

Det mest alvorlige er selvsagt straffesakene. Den lengste dommene er på åtte måneders ubetinget fengsel. Det høyeste tilbakebetalingskravet på nær en million kroner.

Nå i mars skal Gjenopptakelseskommisjonen behandle første sak. Antakelig får vi da en ny behandling i rettsapparatet.

Det er domstolens jobb å avgjøre rettstilstanden.

Men i NAV-saken er norske domstoler i aller høyeste grad en del av skandalen. De har dømt i favør NAV i nær sagt alle saker.

Å lytte ukritisk til feil statsmakt, det gjør nok ikke juristene igjen. Det holder slett ikke for domstolen å lene seg på konklusjonen til et politisk nedsatt granskingsutvalg som nå har sagt sitt om hva de mener er norsk lov.

Domstolen må gjøre sin egen vurdering. Og kanskje ender dette i EFTA-domstolen. En dom derfra kan bli en endelig avklaring.

Og der skulle denne saken ha vært for lenge siden. Nå vil det ta lang tid før vi får noen EFTA-dom. Vi har ikke en gang stilt oss i køen.

I mellomtiden må mulige offer for justismord nok bare vente.

Hva EFTA-domstolen mener, vet selvsagt ingen. De har vært uenige med både Norge, ESA og EU-kommisjonen tidligere.

Norske myndigheter har på sin side sagt at de mener 78 mennesker er feilaktig dømt og at 2000 har fått feilaktige tilbakebetalingskrav.

Det er på langt nær sikkert det blir fasiten når vi er ferdig med denne saken.

Publisert: 06.03.20 kl. 08:59

