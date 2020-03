VIS MODERASJON: – Vi er forberedt, vi er klare, og vi skal gjøre vårt ytterste for å holde hjulene i gang. Alle skal få kjøpt det de trenger dersom alle viser moderasjon og fornuft, skriver Rema-sjef Trond Bentestuen. Foto: Mattis Sandblad/VG

Handle – ikke hamstre

Bilder av tomme butikkhyller, meterlange køer og handlevogner fylt til randen av toalettpapir beroliger ingen. Men denne uken gikk vi ut sammen med våre konkurrenter for å fortelle at våre lagre er fulle, at vår beredskap er god, og at vi har tydelige planer for å holde hjulene i gang slik at hele Norge får mat på bordet som normalt.

TROND BENTESTUEN, administrerende direktør REMA 1000 Norge AS

Landet vårt, i likhet med store deler av verden, står i en svært krevende situasjon. Med den informasjonen vi har fra norske myndigheter i dag er det lite som tilsier at vi kommer tilbake til normalen med det første. Da er det viktig at planer finnes, at beredskapen er på plass og at samfunnskritiske funksjoner fungerer.

I en normal hverdag kan slike krisescenarier og beredskapsplaner synes som skumle og krisemaksimerende: i disse dager tror jeg de aller fleste er glade for at vi ikke er uforberedt når krisen rammer.

Vi har et ansvar for at folk over hele Norge har tilgang på varer, seks dager i uka, året rundt. Det er et samfunnsansvar vi tar på alvor. Når nyhetene fra Kina og Wuhan nådde oss begynte vi våre forberedelser, ikke fordi vi forskutterte situasjonen, men fordi vi har et ansvar for å følge føre-var-prinsippet. Vi begynte å jobbe med beholdningen vår i januar og har forberedt oss på hjemme-påske, avbestilling av reiser og så videre.

Disse forberedelsene, i tillegg til dedikerte og dyktige kjøpmenn og medarbeidere, har vært avgjørende for å håndtere den situasjonen vi som land nå står i. Våre lager er fulle. Alle tilgjengelige mannskap er på plass. Vi er klare til å fortsette å holde hjulene i gang.

Hvordan vi som samfunn reagerer når krisen inntreffer sier mye om hvilke kvaliteter som bor i oss alle. De siste dagene har jeg sett folk stå på langt utover det som er forventet for å sikre at alle får de varene de trenger i en krevende tid. Resten av oss, som ikke jobber i helsevesenet og andre samfunnskritiske stillinger må gjøre det vi kan for å følge myndighetenes retningslinjer og råd.

Det er lov å bli redd, og det er lov å handle inn litt ekstra. Vi skal huske på at mange mennesker rundt oss befinner seg i risikogruppen, og det er disse vi som fellesskap må beskytte. I noen familier er flere ekstra sårbare, og da er det forståelig at man ikke vil eksponere seg for smitte og holder seg hjemme. Det krever større innkjøp enn vanlig når en hel familie skal handle inn for 14 dager.

Da er det ikke snakk om hamstring, men om å ha nok mat og varer til å klare seg uten å gå på butikken.

For resten av oss gjelder det å holde hodet kaldt og huske at hverdagens skal fortsette selv om ingenting av det vi nå opplever er hverdagslig. Når vi handler bør vi huske på at det om noen timer kommer en sykepleier som har gått av seinvakt og som trenger varer. En lege som har behandlet pasienter i timevis som skal ha mat til familien.

Tiden vi nå går inn i krever enda mer solidaritetstankegang og medmenneskelighet.

Fra vår side er budskapet krystallklart: vi er forberedt, vi er klare, og vi skal gjøre vårt ytterste for å holde hjulene i gang. Alle skal få kjøpt det de trenger dersom alle viser moderasjon og fornuft. Enkeltvarer kan være utsolgt på enkelte tidspunkt, men vi skal gjøre vårt beste for å fylle hyllene så effektivt som vi kan. Over ti tusen medarbeidere og kjøpmenn, kontorister og administrasjon, lagermedarbeidere og sjåfører bidrar allerede til at varene kommer fram og inn til butikkene og kundene våre.

Min oppfordring til våre kunder er å gi det lille ekstra til de som har det vanskeligst akkurat nå. Kan du hjelpe noen som sitter i karantene med et innkjøp, så gjør det på en sikker måte. Kan du bære posene til den eldre naboen opp trappa, så gjør det.

Vi må stå sammen, uten å være sammen. Men vi kan og må hjelpe hverandre, gjennom å følge myndighetenes råd og retningslinjer, gjennom å ta den ekstra håndvasken og gjennom å handle uten å hamstre.

