LAGER MAT: – Den siste uken har vi fått en kraftig påminnelse på hvorfor norsk matproduksjon er så viktig. Corona-viruset sprer seg og det er ikke unaturlig å tro at det vil få konsekvenser for mathandelen internasjonalt, skriver Erik Friis Røkholt. Foto: Privat

«25 under 25»: Bonde: – Vi trenger norsk matproduksjon!

I likhet med mange bønder opplever jeg en utrolig negativ bølge rundt norsk landbruk for tiden. Dette begynner jeg å bli grådig lei av.

ERIK FRIIS RØKHOLT (23), bonde

Personer utenfor næringa med ulike agendaer har tilsynelatende fasit på alt fra dyrevelferd til klimaspørsmål. Spalteplassen blir i stor grad gitt til folk med negativt syn på norsk landbruk. Dette ønsker jeg å gjøre noe med.

«Grisen har lidd på en måte du ville blitt rasende og knust over å se hunden din gjennomgå», og «Realiteten er imidlertid at du støtter dyremishandling», skriver Karoline Mjelde Sjo i VGs «25 under 25» den 4. mars.

Å påstå at alle som spiser kjøtt er for mishandling av dyr er å gå langt over streken. Jeg respekterer at folk har ulikt syn på hva som er mat, men slik Mjelde Sjo beskriver norsk husdyrhold henger ikke på greip med virkeligheten.

Det finnes få andre næringer hvor enkeltpersoner er villige til å ta opp millioner i lån, for knapt å sitte igjen med noe til arbeidsfortjeneste. Skal du lykkes som bonde er du helt avhengig av å spille på lag med dyrene, noe som innebære friske dyr, og derav god dyrevelferd. Det er ikke uten grunn at Norge er et av de landene i verden med lavest antibiotikabruk. Bøndene lever for og av dyra. Det er enhver bondes ønske at dyra kun skal ha gode dager i livet. Med stadig negativt fokus i media og presset økonomi går dette på psyken løs for mange.

Vi har dessverre (og heldigvis) fått frem noen grusomme historier i media det siste året med mangel på dyrevelferd. Jeg vil på ingen måte forsvare disse tilfellene, men heller oppfordre folk til å se det store bildet. For faktum er den at norsk dyrevelferd er veldig bra!

I Norges land kan det produseres mat på kun tre prosent av arealene våre. 80 prosent av disse er bare mulig å produsere gras, 20 prosent korn hvorav kun to prosent kan brukes som menneskemat.

Dermed er det helt riktig at Norge skal ha husdyr som utnytter disse ressursene. Uten blant annet beitedyra vil norsk utmark gro igjen og kulturlandskapet vil ikke holdes i hevd. Det er absolutt mest bærekraftig å produsere mat i eget land på egne ressurser. Alternativet blir å importere fra land på andre siden av kloden, hvor det kan være dårligere dyrevelferd og kontrollorgan.

Om klimadebatten:

Det har vært mye skriverier om rødt kjøtt for tiden. Ja, det er faktisk sånn at kua slipper ut gasser, men har vi glemt det vi lærte på barne og ungdomsskolen om kretsløpene? Karbon bindes og slippes fri i en evig syklus. Metan har en kort nedbrytingstid sammenlignet med CO2. Et konstant antall dyr vil derfor ikke bidra nevneverdig til global oppvarming. Snarere tvert imot er drøvtyggerne en del av svaret når de utnytter resurser som ellers ville blitt borte. Med bedre utnytting av graset kan kua bli en stor bidragsyter i klimakuttene.

Vi handler billige duppedingser fra Kina og reiser gjerne til Sverige for å handle cola og mat. Vi kaster mer enn noen gang tidligere, bruker mindre og mindre lokalt næringsliv slik at bygder dør ut. Vi importerer kjøtt fra land som kutter strupen til ubedøvde dyr og kritiserer samtidig dyreholdet i eget land.

Norsk landbruk er en utrolig viktig bidragsyter til sysselsetting, bosetting og verdiskaping i hele landet. Det er primærnæringen som er fundamentet til et samfunn, noe flere virker å ha glemt. Bønder bryr seg om både dyrevelferd og klima, for det er tross alt det vi lever av og for.

Den siste uken har vi fått en kraftig påminnelse på hvorfor norsk matproduksjon er så viktig. Coronaviruset sprer seg og det er ikke unaturlig å tro at det vil få konsekvenser for mathandelen internasjonalt. For å sitere Vedum «Coronakrisen bør være en påminnelse for oss alle om hvor sårbart samfunnet er. All beredskap er forhåpentligvis unødvendig, men i dag har vi ingen buffer bortsett fra den daglige produksjonen».

Absolutt en tankevekker. Jeg mener derfor at det viktigere enn noen gang å ha produksjon i eget land på egne ressurser. For å få til det er vi helt avhengig av bønder med god kunnskap om både dyrevelferd og miljø, noe jeg vet vi har tusenvis av.

Publisert: 16.03.20 kl. 13:44

