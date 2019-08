OVERMANNET: 65 år gamle Muhammad Rafiq overmannet 21-åringen som skjøt seg inn i moskeen i Bærum. Foto: Hallgeir Vågenes/Jørgen Braastad, VG

Feighet og heltemot

Høyreekstrem terror rammer oss igjen. Og igjen møter den sin overmann.

De dype analysene vil komme. Forskere og forståsegpåere vil tegne og forklare. Derfor ble det slik, det var for tidlig, vi visste for lite, om forbehold og tilbakehold.

I går kveld brydde jeg meg ikke om det. I løpet av noen kvelds- og nattetimer var jeg gjennom hele spekteret av følelser. Lammende frykt av typen som tvinger deg til å sette deg, for beina nekter å bære deg. Et dirrende raseri som får knokene til å bli hvite. En strøm av omsorg som skyller over deg.

Jeg vil krølle meg sammen i fosterstilling, fronte en brølende demonstrasjon mot muslimhat, og omfavne mine sønner – samtidig.

Det var som om limet, denne tilliten som utgjør bærebjelken i samfunnet vårt, var borte.

Vi sier terrorangrepet rammer oss alle. Den gjør det. Men, først og fremst er det norske muslimer gjerningspersonen ville ramme. Og en stund lørdag, klarte terroristen det. Noen sendte ikke barna sine til eid-bønnen i dag. Andre, som meg, gjorde det, men vurderte å sitte ute i bilen og holde vakt.

Men så, så løsnet neven, og beina ville bære igjen. Der sto han. Muhammad Rafiq. Med hvitt skjegg og et like hvitt klede om hodet. Øynene var varme, smilet beskjeden, ryggen ydmyk. 65 år. Nasjonal helt.

En omsorgsfull bestefar, som i et avgjørende øyeblikk la en bevæpnet terrorist i bakken, og holdt ham der. Han reddet liv, oss, limet.

Og mens barna mine var i moskeen og ba, sto andre vakt. Medmennesker som ville beskytte, danne ring, vise solidaritet. Og alle de som i sosiale medier skrev Eid Mubarak, selv om de ikke var muslimer.

Dette er hva Norge er laget av. De minnet meg på det.

Det er bare det jeg vil si i dag.

Så kan forståsegpåere diskutere andre ting.

Som hvorfor muslimhat kalles islamkritikk, hvorfor dehumaniserende retorikk tilbys en hovedscene, og hvorfor det nøles med å kalle et terrorangrep for nettopp det.

Publisert: 12.08.19 kl. 05:33

