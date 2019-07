Foto: Olaug Bollestads Instagram-konto

Befriende Bollestad

Blant jovial-stylede statsråder og forseggjorte Instagram-bilder finnes en oppsiktsvekkende autentisk landbruks- og matminister.

Perfeksjonisme, kokettering, iscenesettelse, «kloke» ord og annet tull. Det er mye av det på Instagram. Men én person skiller seg ut:

Olaug Bollestad. Norges første Insta-minister.

Man kan være uenig i KrFs politiske standpunkt (i en meningsmåling fra juni får partiet bare 2,2 prosents oppslutning). Man kan være fullblods ateist. Man kan fnyse av Bollestad-sitater om at avlinger ikke bare handler om politikk, men også Vårherre.

Men hun leverer varene på Instagram.

Etter å ha vært lei av bildeflommen i et års tid, gløtter jeg nå innom ukentlig. Scroller meg igjennom en feed med (for å overdriver litt) store mengder turkist hav og røde bær og hvite kjoler og grønne drinker og majestetiske fjell og så plutselig er hun der.

«Fru Larkins er med! Hr. Larkins bidrar som alltid som pakkesel! Fruen nyter livet», skriver Olaug under et stråhatt-bilde av seg selv et eller annet sted i Sør-Europa, sannsynligvis (hun tagger ikke engang landet). Ektemannen Jan Frode Bollestad bidrar også.

Jeg var lenge usikker på om kontoen @olaugjohanna var ekte, så til slutt spurte jeg rett og slett.

«Hehe! Jo da, den er ekte og dette er den ekte Olaug», svarte kommunikasjonssjef Mona Høvset. Og kommentaren min kunne gjerne illustreres med Bollestads bilder, helt OK.

Høvset preppet neppe sjefen i sosiale medier-strategi i forkant av Bollestads bildedebut for en drøy måned siden. Mangelen på krampaktig PR for KrF er behagelig fraværende.

Ellers er det mye oppstilt i det politiske Insta-Norge. Og gjerne for å fronte sak, gjerne i møte med velgerne, og gjerne i den klassiske «jeg later som at jeg ikke vet at jeg blir tatt bilde av»-posituren.

Det kan jo hende at også Olaug Bollestad knipser 14 bilder før hun blir fornøyd. Men det er noe med dem som gjør at de ser så ekte ut. Tatt der og da.

Det er liksom autentisk.

Og det trenger vi, sånn rent generelt, politikere og alle andre. Ikke at folks turkise hav og grønne drinker er veldig enerverende, nei, tidvis er det trivelig å se at folk koser seg. Men jeg går fort lei. Det går liksom på repeat.

Men så hender det, idet jeg skal gi meg, at hun kommer til syne.

Og da må jeg bare stoppe opp. Nyte synet. «Vederkvegelse å være hos frisøren!», skriver Bollestad og poster et bilde hvor mobilen dekker en tredjedel av ansiktet hennes.

På det første bildet hun la ut, smakte hun på brunost som landbruks- og matministere gjerne gjør på sosiale medier. Så dro hun og ektemannen på ferie.

Åh, bildene av Jan Frode! Åh, hodeplaggene! Åh, tekstene!

Jeg er ikke sikker på om hun er klar over det geniale selv. Det er derfor det blir så bra. Den bakenforliggende strategien mangler. Hun fremstår bare som en vanlig dame som synes det er artig å legge ut bilder.

En følger skriver at det er herlig at hun er seg selv, uavhengig av posisjon. «Aldri kommet på noe annet», svarer Bollestad.

Jeg har tenkt på fenomenet Bollestad før. Det vil si, vi var noen venner som begynte å snakke om det.

Det begynte egentlig da hun falt i potet- og sekkløpet under KrFs landsmøte i april. Først lo vi av henne. Men ganske raskt så begynte vi å le på en annen måte – med henne.

Folk som ramler er artig. Å ramle foran folk er ikke artig.

Bollestad ramlet til og med foran fotografer og publikum.

«Her går Olaug Bollestad på trynet», skrev TV2 og publiserte videoen av en Bollestad som ga alt. Og falt. Pladask på den gjørmete bakken.

Årets TV-øyeblikk?

– Jeg brakk to ribbein, og det går bra. Men det er vondt, og jeg vet at verre blir det, sa Bollestad til VG i etterkant av det legendariske løpet (som hun fullførte). Artikkelen ble ledsaget av en kollasj med tre bilder.

«Klæbb», kaller vi det på trøndersk. Et koseligere ord for «klumsete». Jeg lurer på om hun er det, altså. Og litt uheldige Anton.

En nydelig kombinasjon.

Muligens er Bollestad av typen som river ned kjøkkenskapene bare ved å kaste et blikk på dem.

Vi som hadde blitt besatt av sekkeløpet ventet på mer, og våre bønner ble hørt: Det var tid for kuslipp på Bygdø Kongsgård. Bollestad skulle åpne døren for de 60 dyrene.

Bildet av en statsråd, vill i blikket, som nærmest dytter en mann til side for å komme seg unna kyrne er uansett redsel eller ei et briljant blinkskudd.

Og så kom bildet av blåmerket hun fikk da hun skulle skyte med hagle. Det la hun selv ut på sin private, men åpne, Facebook-profil hvor hun er mye mer politisk, men bjudar på innimellom:

«Eg ler meg skakke! Kunne ikke begripe hvorfor hårkremen min ble så fort tom. Helt til Jan Frode synes egentlig det var en merkelig ansiktskrem som stod på badet. Han har brukt den i 13 dager som krem».

Når politikere er rundt omkring og skal være joviale, ser de ofte ubekvemme ut. Det går en del i krampaktig dans og fotball og hinderløyper og sang og ymse lokale aktiviteter.

For det har blitt sånn at det forventes av dem at de skal by på seg selv. Av taktiske grunner, selvsagt, men også fordi det muligens slår an hos velgere og fordi mediene skriver om det.

Så det er ikke nødvendigvis deres feil. Og de skal virkelig ha for forsøkene. Jeg hadde ikke turt. Men likevel. De nailer det liksom ikke. Det ser i alle fall ut som at de gjør det fordi de må. Det blir liksom ikke helt det samme som når Bollestad går på catwalken for arbeidsklær.

Frem mot valgkampen blir det nok flere joviale sprell fra de folkevalgte. Flere «jeg er en nedpå politiker som er ute og møter folk»-bilder på Instagram.

Med stigende bekymring har jeg dog sett at de siste bildene til «Bollis» (som hun har kalt seg på Insta) er av kaffekopper og natur, men jeg velger å tro at hun opprettholder stilen med vederkvegelse og fru Larkins.

Forhåpentlig kommer ikke resten av politiker-Norge strategisk halsende etter.

