FLYKTNINGER: – Den norske regjeringen lar det i realiteten være opp til Viktor Orbán i Ungarn hvor mange flyktninger Norge skal ta imot. Det er en uklok og uaktsom strategi, skriver kronikkforfatteren. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Debatt

De autoritæres veto

Akkurat nå lar Norge de stadig mer autoritære regimene Polen og Ungarn styre norsk asylpolitikk. Det er uakseptabelt.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GUNNAR EKELØVE SLYDAL, fagsjef i Den norske Helsingforskomité

«Vi trenger felles europeiske løsninger som ikke sender et signal om at de som kommer uten å ha et grunnlag for opphold, kan regne med å få bli».

I lang tid har Solberg-regjeringen insistert på at denne enkle setningen skal utgjøre grunnplanken i norsk asylpolitikk, en setning som har blitt satt på spissen i spørsmålet om å ta imot flyktninger fra Moria-leiren og andre flyktningleirer i Hellas.

Ved å formulere seg på denne måten – og vektlegge at Norge bare vil ta imot asylsøkere fra greske flyktningleire som del av en felles europeisk løsning – lar den norske regjeringen det i realiteten være opp til Viktor Orbán i Budapest og Mateusz Morawiecki i Warszawa hvor mange flyktninger Norge skal ta imot. Det er en uklok og uaktsom strategi.

Tallet på flyktninger som blir del av en felles europeisk løsning diktert av høyrepopulistene er ikke videre imponerende. Drømmen om en felles europeisk flyktningpolitikk er ikke mer enn en utopi slik Europa ser ut akkurat nå. Statene kappløper i stedet mot bunnen.

Gunnar Ekeløve Slydal. Foto: NHC

les også Strid om Moria-barna: – Tøffere enn noen gang i leiren

Vår analyse er at setningen som danner grunnlaget for regjeringens strategi i asylpolitikken er problematisk av to grunner: Enten har ikke regjeringen forstått hvordan Europa drastisk har endret seg de siste årene, eller så bruker den norske regjeringen bevisst de høyrepopulistiske regimene i land som Polen og Ungarn som buffer for å slippe å ta imot flere asylsøkere. Begge deler er urovekkende.

For å ta det første problemet først: Europa er forandret og splittet. Det er ikke lenger mulig for landene i Europa å bli enige om felles europeisk politikk uten at det skjer på premissene til høyrepopulistene i land som Ungarn og Polen.

Situasjonen i Ungarn er spesielt ille. Ikke bare har Viktor Orbán og hans parti Fidesz brukt de siste ukene til å sette det ungarske demokratiet i karantene. Orbán har gjort Ungarn til et land som åpenlyst bryter ned de grunnleggende verdiene som skulle forene demokratiene i Europa. Innstrammingen de siste ukene kommer ikke fra skyfri himmel, da Orbán i ti år har strammet grepet og bygget det han selv har omtalt som et illiberalt demokrati i Sentral-Europa.

les også Gjennom speilet

Forrige uke slo EU-domstolen fast at asylsøkere som holdes i en transittsone på grensa mellom Ungarn og Serbia, utsettes for ulovlig frihetsberøvelse. Asylsøkerne som holdes i leiren Röszke får ikke slippe inn i Ungarn, men de får heller ikke reise tilbake til Serbia. Hvis de gjør det, risikerer de straffeforfølgelse fra serbiske myndigheter.

I praksis har Serbia og Ungarn latt asylsøkerne i leiren bli værende i en limbosituasjon som ikke ser ut til å løses på noe vis.

Våre kolleger i Den ungarske Helsingforskomité kalte dommen fra EU-domstolen «en viktig seier for alle som er låst inne i metallcontainere bak piggtråd i Ungarn». De er blant organisasjonene som de siste årene har jobbet hardt for å gi rettshjelp til beboerne i transittleiren og andre asylsøkere i Ungarn.

Den polske regjeringen har også tydd til sterkt fiendtlig retorikk mot flyktninger. Blant annet har den omtalt potensielle flyktninger som «en tikkende bombe» under den polske nasjonen. Ved å nekte å ta imot flyktninger mener PiS-regjeringen i Polen at den har beskyttet Polens indre sikkerhet og forsvart det polske folk. Selv ikke de 100 flyktningene Polen motvillig lovet å ta imot, har fått komme til landet.

les også Bondevik vil ha Moria-barna til Norge: – Vi kan ikke se på denne lidelsen uten å gjøre noe

Det er ikke så enkelt å forstå hva som får den norske regjeringen til å tro at noe er annerledes nå enn det var for eksempel i 2015. Da besluttet EU at de mange asylsøkerne som kom til Europas yttergrenser skulle fordeles mellom medlemslandene. Vedtaket ble stemt gjennom med to tredels flertall, men mot stemmene fra Polen, Ungarn og Tsjekkia som ikke ville være med på ordningen.

Tidligere i vår ble disse landene dømt for å ha brutt EU-retten da de nektet å ta imot asylsøkerne som skulle fordeles. Nå venter store bøter for landene, men det er ikke trolig at det vil endre politikken deres.

Faktisk har den høyrepopulistiske utviklingen i spesielt Polen og Ungarn forverret seg kraftig siden 2015. Regimene der har strammet retorikken kraftig overfor flyktninger og asylsøkere med muslimsk bakgrunn, noe som også har forsterket en allerede fiendtlig stemning i befolkningen.

Enda mindre sannsynlig er det at den norske regjeringens insistering på en felles europeisk løsning nå vil få disse landene til å endre mening.

Mange EU-land har allerede forkastet utopien om en felles europeisk flyktningpolitikk. Dette er land som Norge oftere stiller seg på linje med i utenrikspolitikken enn Ungarn. Luxembourg, Tyskland, Sveits, Nederland, Kroatia, Portugal, Frankrike, Finland og Irland har påtatt seg ansvaret med å ta imot barn og unge fra de greske leirene.

Den opphetede debatten som nå pågår i Stortinget om hvorvidt Norge skal ta imot asylsøkere fra flyktningleirene i Hellas - blant annet fra Moria-leiren på Lesbos – er viktig. Et av de viktigste spørsmålene som bør besvares er om vi ønsker at mer autoritære regimer i Europa skal få definere norsk asylpolitikk.

Vi støtter tanken om en felles europeisk flyktningpolitikk. Felles europeiske løsninger er viktigere enn noen gang. Likevel er det ikke realistisk eller gjennomførbart i en tid som nå.

Da blir realiteten at Polen og Ungarn dikterer norsk asylpolitikk. Det må ta slutt.

Publisert: 24.05.20 kl. 15:32

Fra andre aviser