Leder

Flyr i flint

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Reiselivet er hardt rammet av coronakrisen. Den ekstraordinære situasjonen har utløst ekstraordinær hjelp til flere ledd i næringskjeden. Nå kan det synes som at enkelte mottakere utnytter unntakstilstanden til å tøye strikken til egen fordel.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

De statlige pakkene har vært forankret både politisk og i en bred folkelig forståelse for nødvendigheten av krisemidler. Når flyselskaper som har nytt godt av så vel skattebetalernes penger som skattebetalernes støtte setter lovfestede forbrukerrettigheter til side, utfordres hele tankesettet. Både SAS og Norwegian må gjenoppta sine etablerte rutiner for refusjon av kansellerte billetter.

Inntil nylig har begge selskaper fulgt overnasjonale regler som sier at refusjon av kansellerte flybilletter skal være utført innen syv dager. Takket være en egen EU-forordning har reisebyråer og flyoperatører i Europa i mange år hatt standardiserte og fremfor alt automatiserte prosedyrer som har sikret passasjerene omforente kunderettigheter.

les også SAS med refusjon til 700.000 kunder – mange venter fortsatt

Men da coronakrisen brøt ut, og selskapene virkelig hadde behov for digitale løsninger til å kvittere ut refusjonskravene i kjølvannet av deres egne massekanselleringer, da gikk SAS og Norwegian over til manuell behandling av hvert enkelt krav. Parallelt permitterte de så mange ansatte at det bare av den grunn ble helt umulig å overholde lovens krav om refusjon innen tidsfristens utløp.

Norske forbrukermyndigheter flyr i flint av selskapenes kalkulerte opptreden. Forbrukerne opplever seg rettsløse i forsøkene på dialog med operatørene. På alle måter slår dette tilbake på SAS og Norwegian selv, som risikerer å miste politikernes gunst i første omgang og kundenes i den neste.

Mange av dem som ikke har vært like hardt rammet av pandemien som reiselivets folk, har utvist tålmodighet i den unormale situasjonen. De har uttrykt forståelse for næringens eksistensielle utfordringer. Enkelte har sågar tenkt at potensielt tapte flybilletter får være deres skjerv i den kollektive dugnaden. At alle blir nødt til å ofre noe i denne uvirkelige virkeligheten, er ingen urimelighet.

les også Flyselskapa: Passasjerane må kunna innreisereglar sjølv

Det urimelige er aktører som kan mistenkes for å spekulere i folks utmattelse i møte med det utilnærmelige. Både nettbaserte reisebyråer og flyselskaper har laget finurlige portaler og nettsider som sender brukerne i ring, og med løsninger som gjør det umulig å klikke seg videre med mindre man aksepterer bonuspoenger eller andre tilgodelapper som refusjon for kansellerte flyreiser. Ifølge forbrukermyndighetene er dette forsøket på å holde tilbake penger lovstridig manipulasjon.

Denne neglisjeringen av lovverket bringer tilbake minner om tider da nettopp flyselskapene var eksponenter for en arroganse uten sidestykke når det gjelder kundebehandling. Avmonopolisering og dereguleringer i luftfarten har imidlertid innført en ny konkurransesituasjon. Norwegian og SAS, av alle, burde vite dette bedre enn noen.

Derfor sier vi som Forbrukerrådets direktør, Inger Lise Blyverket: – At dere tør!

Publisert: 14.07.20 kl. 13:20

Les også

Fra andre aviser