Hagia Sofia: Erdogan bør snu mens det er tid

Erdogans beslutning om å omgjøre Hagia Sofia om til moské igjen, mangler kulturell og historisk fintfølelse.

INGJERD SCHOU, medlem av Stortingets utenrikskomité for Høyre og leder av Stortingets Europarådsdelegsjon.

Istanbul er en meget viktig by. Den er det økonomiske lokomotivet i Tyrkia, og en metropol i møtet mellom øst og vest. Helt siden antikken har byen utgjort et nervesenter for Europa og Midtøsten, og få bygninger representerer denne betydningen mer enn Hagia Sofia.

Denne bygningen bærer vitne om bysantinsk, ottomansk og moderne storhet, først som kirke, dernest som moské, og i dag som et av Middelhavets mest besøkte museer.

Som museum, klarer bygningen å respektere både sin kristne og muslimske fortid.

Erdogans beslutning om å omgjøre museet til moské igjen, mangler kulturell og historisk fintfølelse. Det er stikk i strid med Ataturks beslutning i 1934 om å gjøre bygningen til et nøytralt museum. I ytterste konsekvens, kan omgjøringen føre til økte spenninger i en del av verden som stadig trues av fiendskap og konflikt.

Ingjerd Schou. Foto: Knut Erik Knudsen

Hagia Sofia og anlegget rundt befinner seg i dag på UNESCOs verdensarvliste. Like fullt, har Erdogan valgt å gjennomføre endringen uten å konsultere dette organet. UNESCO selv har bedt om å få opprettet samtaler med saken med tyrkiske myndigheter umiddelbart.

Det er ennå tid, men det haster. Etter Erdogans uttalelser, skal bygningen begynne å fungere som moské igjen fra og med fredagsbønnen 24. juli. Det er altså snakk om en uke. Innen den tid, bør Tyrkia sette sin beslutning i bero. Det vil bli positivt lagt merke til. Hittil har det nærmest vært unison kritikk av Tyrkias beslutning – både fra religiøst og politisk hold.

Å forvalte verdensarv er et stort ansvar, som både medfører tilgjengeliggjøring, respekt for historien og forvaltning av et minne med kulturell betydning. Navnet Hagia Sofia betyr «Hellig visdom» på gresk. Det burde i seg selv inspirere til klokskap. Tyrkia bør snu mens det er tid!

