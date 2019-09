På Aps valgvake jublet de - på tross av et katastrofalt resultat. Foto: Gisle Oddstad

Kommentar

Jublet for katastrofevalget

FOLKETS HUS (VG) Jubelen sto i taket i Folkets Hus, på tross av at Ap har gjort sitt dårligste kommunevalg noensinne. Her fryktet mange at det skulle gå enda verre.

Nå nettopp







Det var en underlig stemning på Aps valgvake etter hvert som resultatene fra hele landet kom inn. Forsiktig glede over at partiet ser ut til å beholde flere av de store byene, og samtidig fortvilelse over at det samlede resultatet er så elendig.

Her er det mange som de siste ukene har brukt all sin fritid - noen av dem all sin tid - på partiets valgkamp. «Slitne og spente» sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da han hilste dem tidlig på kvelden. Han har selv reist land og strand rundt, og gjennom hele valgkampen møtt den ene dårlige meningsmålingen etter den andre.

les også Ap-nestlederne tror ikke på lederstrid etter etterkrigstidens dårligste valg

Dersom Ap klarer å beholde viktige byer, sitter Jonas Gahr Støre antagelig likevel trygt som Ap-leder, på tross av at han har ledet Ap frem til et katastrofalt valgresultat. Det er samarbeidspartiene som redder ham. Uten valgseirene til Miljøpartiet De Grønne, SV og Rødt hadde det sett langt verre ut. Både for Støre, og for partiet han leder.

Må få opp selvtilliten

De andres seier, og Aps nederlag, vil føre til en helt annen maktbalanse mellom partiene på rødgrønn side. Ikke bare i kommunene der de skal styre sammen, men også i rikspolitikken. Vi vil se et svekket Ap frem mot stortingsvalget om to år, samtidig som de mulige samarbeidspartnerne strutter av selvtillit.

les også Prognose: Arbeiderpartiet går mot krisevalg

Dette er en helt ny posisjon for Ap. Partiet er vant til å være det suverent største partiet, enten det har sittet alene i regjering, eller samarbeidet med andre. Men ingen har vært i tvil om at Ap er det bærende maktpartiet, som har kontrollen, og holder styr på de andre, mindre samarbeidspartiene.

Slik er det ikke lenger. Nå har Støre to år på seg til å få opp selvtilliten. Sin egen. Og partiets. Det kan holde hardt.

Publisert: 09.09.19 kl. 22:25







Mer om