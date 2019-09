VALGVINNER: – Kristiansand må leve med Vidar Kleppe og hans ni kolleger i kommunestyret de neste fire årene. Det kan bli en krevende øvelse, skriver kronikkforfatteren. Foto: Tor Erik Schrøder

Debatt

Kristiansand er et varsko til resten av Norge

Som sørlending er det mange ting jeg er stolt av ved landsdelen vår. At Kristiansand nå blir kjent som byen der et ytterliggående nasjonalistisk parti fikk 13.4 prosent av stemmene, er ikke en av dem.

STEINAR J. OLSEN, Stormberg-gründer

Det var en varslet kuling, men på valgdagen ble det en storm. I snart 30 år har Norges fremste protestpolitiker levd av å være heltids folkevalgt for et lokalt småparti. Men i år utløste Vidar Kleppe og partiet Demokratene et valgskred i Kristiansand.

I den sammenslåtte Nye Kristiansand kommune får Demokratene ti representanter av kommunestyrets 71 seter. Valgresultatet er en protestreaksjon. Kleppe og Demokratene ble samlingspunktet for de som var mot. Mot et omdiskutert og vedtatt museumsbygg. Mot en nødvendig og vedtatt veiutbygging. Mot en vedtatt havneflytting. Og mot en for lengst vedtatt kommunesammenslåing som fra nyttår er en realitet.

Steinar J. Olsen Foto: Stormberg

Vi må respektere folks valg – ikke bare valget til de 86,6 prosentene som ikke stemte på Kleppe, men også de 13,4 som stemte på ham. Det er også viktig å ta på alvor de fenomenene som fører til en slik velgerforflytning. Men vi er ikke nødt å respektere de verdiene Vidar Kleppe og hans parti representerer – verdier som jeg ikke er sikker på at alle hans velgere verken kjenner til eller stiller seg bak.

VG hengte bjella på katten i en artikkel onsdag, hvor de brukte ord som den lokale monopolavisen Fædrelandsvennen ikke har våget å ytre: Nasjonalistpartiet Demokratene. For det er det de er, og de er stolte av det.

«Den demokratiske nasjonalismen er det viktigste verktøyet for å skape en felles kulturell identitet og den indre solidariteten som ethvert velfungerende samfunn trenger for å blomstre og utvikle seg.

Vi er det eneste partiet som går mot den liberalistiske globaliseringen som ødelegger vår norske kultur, våre verdier, vår frihet og demokrati,» heter det i partiets program.

Du tenker at det kanskje ikke høres så ille ut? Men når Kleppe oversetter slike formuleringer til hverdagsspråk, da har han snakket om «innvandring som import av kriminalitet», og om innvandrerkvinner som ikke bør få kontantstøtte fordi ««vi kan risikere at kvinner i enkelte fjernkulturelle miljø går høygravide hele tiden».

Nettstedet filternyheter.no peker også på hvordan Demokratene i år har hatt et listesamarbeid med Selvstendighetspartiet. Dette nye partiet ble stiftet av avhoppere fra det nyfascistiske partiet Alliansen. Det har programfestet at «islam hører ikke hjemme i Norge», og har brukt en rasismedømt danske som taler på sine arrangementer.

I Kristiansand kom også en Facebook-side til å spille en viktig rolle i valgkampen, som talerør for Demokratene. Siden bygget opp mer enn 20 000 følgere, før den startet en propagandakampanje man hadde vært stolt av i land vi ikke liker å sammenligne oss med.

Kritiske røster ble blokkert, navngitte politikere ble kalt «forbanna egoistiske korrupte svikere», anonyme administratorer spredde løgn, usannheter og injurier om politiske motstandere, deriblant Kristiansands ordfører. Kleppe og demokratene hadde flere innlegg på nettstedet, og avfeide all kritikk.

Da ungdomspolitikere fortalte om frykten for å bli hengt ut av de anonyme og ansiktsløse nett-trollene, kalte Kleppe dem «sure og gretne» og mente at de måtte skjerpe seg.

Da viste han det sanne ansiktet til partiet han fronter. I kampen for prosenter og kommunestyreseter er det visst ikke så viktig om noen skremmes unna å delta i de demokratiske prosessene.

Kristiansand må leve med Vidar Kleppe og hans ni kolleger i kommunestyret de neste fire årene. Det kan bli en krevende øvelse. Hvis valgkampen er et signal om hva vi har i vente, er jeg redd for at forutsigbarhet, ærlighet og redelighet kan bli mangelvare der Demokratene ferdes. Samtidig viser erfaring fra lignende situasjoner andre steder i norsk politikk at et sterkt og vedvarende lys mot uakseptable holdninger og adferd er en god medisin. Det vil Demokratene oppleve nå.

Derfor er jeg ikke veldig bekymret for situasjonen i Kristiansand isolert sett. Det er bare fire år til neste lokalvalg. Men jeg er redd for smitteeffekten. At det som har skjedd i Kristiansand skal spre seg til andre kommuner i Norge – og til den nasjonale politikken.

At svart skal bli til hvitt. At løgn skal bli forkledd som sannhet. At anonyme troll på nettet skal få sette sitt preg på det politiske ordskiftet. Og at utspekulerte politikere skal klare å profittere på det uten selv å få mer enn små søleflekker på seg.

Derfor er min oppfordring: Lær av Kristiansand og det som har skjedd her. Én by der et ytterliggående nasjonalistisk parti er det tredje største, er nok. Eller for å være dønn ærlig: Det er faktisk én by for mye.

Publisert: 13.09.19 kl. 07:23







