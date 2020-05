NYT LIVET: – I dag skal jeg feire den slankefrie dagen med å kaste slankebøkene som samler støv i hylla og etterpå skal jeg spise en is og nyte livet, skriver Carina E. Carlsen. Foto: Khandie Khisses Emma Rees

La kropp være kropp!

I dag er det verdens slankefrie dag, og den bør feires.

CARINA ELISABETH CARLSEN, masterstudent i helse og empowerment, rådgiver i Spisefortyrrelsesforeningen

Verdens slankefrie dag er en dag der vi lar kropp være kropp, og feirer at vi bare er. Det er også en ypperlig mulighet til å promotere tanken om Helse Uansett Størrelse (HUS), samt alle fallgruvene du kan havne i når du kaster deg på en slankekur for ørtende gang. For de er det mange av.

De aller fleste kjenner på et press om å slanke seg. Faktisk sier statistikken at tre av fire nordmenn ønsker å gå ned i vekt. Det er ganske mange som altså er misfornøyde med kroppen sin, og jeg vil tippe at ganske mange av de bruker enormt mye tid og overskudd både til å tenke på dette, og gjøre noe med det.

De fleste har forsøkt både én og 15 dietter, kurer, tips og råd som lover at du skal gå ned i vekt. Jeg har personlig ikke tall på alle de diettene og kurene jeg selv har gått på siden jeg i en alder av 15 skjønte at jeg var for tjukk for å aksepteres som et fullverdig menneske. Disse diettene ga intet annet enn en solid vektøkning, trøstespising og en følelse av å være mislykket. Det falt meg aldri inn at det var slankekuren det var noe galt med - det kunne jo ikke være noen andre enn meg.

Og det er stort sett dette en slankekur gir deg, en enorm følelse av å å mislykkes, ikke vektnedgang som de så fint lover.

Det er en grunn til at slankekurer kommer og forsvinner fortere enn andre skifter sokker. De funker ikke. Hvor mange slankekurer som eksisterte for fem år siden kjenner du folk som fortsatt går på, og som har hatt effekt? Jeg kommer ikke på en eneste en.

Men dette vet du. Alle vet at slankekurer bare er tull, og at alt du gjør er å gi penger i kassa til en eller annen luring som vet du de kan tjene fett (pun intended) på din og min dårlige selvtillit. I tillegg har denne bransjen, og frykten for å ikke være slank, holdt liv i magasinbransjen og ikke minst bokbransjen i en halv evighet. I forbindelse med denne kronikken gjorde jeg et søk på Adlibris for å sjekke hvor mange slankebøker som finnes, og fikk et resultat på nette 19 280. Det sier seg selv at hvis noen av disse funket hadde det vært en eller to bøker. Ikke 19 280.

Likevel kaster vi nærmest penger på slankebransjen, i håp om at det finnes en quick fix som vil hjelpe oss inn i jeansene vi brukte da vi var 18, som om vi er et før-bilde som bare venter på å bli et nå-bilde.

Nettopp fordi slanking ikke fører til mindre sykelighet eller lavere dødelighet har helsevesenet åpnet øynene for en ny strategi for helse og økt livskvalitet, kalt Helse Uansett Størrelse (HUS). HUS er basert på en alternativ helsestrategi med utgangspunkt i aksept, selvaksept og vennlighet. Det burde ikke være et sjokk at å bli møtt med respekt kan ha en langt bedre helseeffekt enn såkalt fatshaming – som er bevist kun fører til økt selvhat. Likevel kunne vi i en undersøkelse gjort ved Universitetet i Agder lese at intensivsykepleiere mente overvektige pasienter både var styggere og latere enn tynne og heller ikke fortjente samme type helsehjelp.

Frykten for å bli tjukk er ikke nødvendigvis begrunnet i å faktisk gå opp i vekt, men snarere på bakgrunn av hvordan alle andre behandler deg når du er tjukkere.

Og derfor er denne dagen viktig. Kanskje klarer du ikke markere den, men kanskje kan du stoppe opp å tenke etter. Kanskje skal du ikke kjøpe den slankeboken, men finne en annen løsning. Kanskje ønsker du å gå ned i vekt eller gjøre endringer for alle andres skyld, ikke din egen.

Jeg vil tro ganske mange av de som leser dette ser tilbake på bilder av seg selv da de var yngre og lurte på hvorfor de den gangen synes de var så tjukke og stygge. Og jeg er ganske sikker på at du som leser dette vil gjøre det samme om 15 år, og se tilbake på bilder av deg selv fra 2020 og lure på hvorfor du brukte så mye tid på å selvhate. Det er trist.

Og la det være sagt – selv om jeg er tjukk og fornøyd med livet er jeg ikke imot at folk gjør endringer på kroppen sin, at de vil ned eller opp i vekt, også videre. Poenget er ikke at en ikke skal få lov til å gjøre livsstilsendringer til det beste for seg selv, men skal en gjøre disse må de også gjøres korrekt.

Og kanskje aller mest er dette en kronikk om å begynne å leve, begynne og nyte, og ihvertfall ta en dag eller to fri fra å selvhate. Og ikke minst er dette en bønn om å begynne å backe hverandre opp, ikke trekke hverandre ned, på bakgrunn av utseende.

Selv skal jeg feire den slankefrie dagen med å kaste slankebøkene som samler støv i hylla og etterpå skal jeg spise en is og nyte livet.

Publisert: 06.05.20 kl. 13:49

