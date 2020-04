Kommentar

Den «nye» Boris varsler kamp mot sine egne

Av Yngve Kvistad

Foto: TEGNING: ROAR HAGEN

Boris Johnson overlevde heldigvis kampen mot coronaen. Nå må han kjempe for sitt politiske liv.

Statsministeren har endelig fått vende hjem til Nr. 10 Downing Street, som både er residens og kontor. Selv om han er pålagt å avpasse arbeidsinnsatsen etter formkurven, roper regjeringen på ledelse.

Det gjør også britisk næringsliv og et økende antall opprørere i hans eget parti.

I Johnsons sykefravær har ministerkollegiet fremstått påfallende tafatt; øyensynlig overveldet av utfordringene, og ute av stand til å artikulere en strategi for å frigjøre landet fra den lammende nedstengningen. Regjeringen er som et skip uten ror, retningsløs i drift, for å låne ord fra mandagens lederartikkel i den konservative storavisen The Times.

Nå må statsministeren gjenvinne kontrollen. Den viljesterke Boris Johnson vil få bruk for hele sitt arsenal av både overtalelsesevner og det litt mindre flatterende anlegget for rå kynisme. Talen han holdt foran den ikoniske inngangsdøren til Nr. 10 mandag morgen vitnet om en kampklar regjeringssjef.

Den hjemvendte Boris er også en gjenfødt Boris. Erfaringen som dødssyk pasient har åpenbart gitt ham noe å tenke på. Den «nye» Boris Johnson kan endelig bli en samlende figur nasjonalt. Da risikerer han samtidig at partiet revner. Ironisk nok kan han bli nødt til å søke mot det lyseblå sentrum og falanksen han ekskluderte for å beholde makten.

Å nøytralisere opposisjonen blir avgjørende. Ikke den revitaliserte fra venstresiden, under Keir Starmers nyvalgte Labour-ledelse. Sir Keir er Boris Johnsons minste bekymring akkurat nå, fremholder The Telegraph. Det er fra sine egne man skal ha det.

Med sitt ideologiske ståsted et par knepp til høyre for konkurrenten The Times, oppfattes den mørkeblå avisen som regjeringens hovedorgan. At det er her kritikken mot Boris luftes, fremstår oppsiktsvekkende.

Det er «takk for sist»-tid hos De konservative. For å kunne styrte daværende statsminister Theresa May trengte Boris støtte fra sluggere på den militante høyresiden i Tory-partiet. Men på toppen dro han opp stigen etter seg. Ingen av veteranene fikk plass i det som Telegraphs assisterende redaktør kaller «den Dominic Cummings-oppnevnte regjeringen».

I stedet satte Johnson og hans kontroversielle rådgiver Cummings inn lojale medspillere som har det til felles at de tilhører statsministerens maktbase. Det er også den eneste de har. De er der fordi Boris Johnson har bestemt det. Ikke fordi de har opparbeidet seg parlamentariske nettverk eller regjeringskompetanse.

Slik fikk Storbritannia sin yngste regjering i moderne tid, men også den mest uerfarne. På det vis kunne kollegiet snakke med én stemme – statsministerens – og fremstå som en kompakt blokk overfor det mektige regjeringsbyråkratiet i Whitehall. Ideen om en sentralregjering i Downing Street tok imidlertid ikke høyde for at sjefen kunne bli satt ut over tid.

I den måneden som har gått siden Boris Johnson ble coronasmittet har kritikken mot hans lederskap vokst i volum.

Ifølge lekkasjer fra statsministerens indre sirkler tok han ikke epidemivarslene fra landets helsemyndigheter på alvor. Han unnlot å stille på beredskapsmøter han som statsminister formelt skulle ha ledet, og dro heller på tur med sin nye kjæreste. Advarsler om virusets smittefare og potensielle dødelighet ble vitset vekk.

Den drakoniske nedstengningen av hele øyriket kom sent, men godt. Det bidro til at mange fikk fornyet tillit til Johnson, som også hadde lagt vekk sin indre vittigper. Så ble han selv alvorlig syk, og var ikke i stand til å kommunisere noen exitstrategi for hvordan britene skulle gjenåpne landet.

Hverken visestatsministeren, helseministeren, næringsministeren, justisministeren eller den særskilte ministeren for regjeringens arbeid har våget (eller kunnet) ytre seg om dette. Den kollektive frustrasjon i det private næringsliv, gjerne oppfattet som motoren i britisk økonomi, har bidratt til å fyre opp akkumulert misnøye mot statsministeren fra selektert Tory-hold.

Disse «senior Tories» som The Telegraph viser til, er skeptiske til hvordan Boris Johnson har håndtert det dødelige utbruddet, hvordan han har snakket usant om testing, og at han synes oppsatt på å opprettholde en «lockdown» som etter deres mening vil være like fatal for økonomi og næringsliv som viruset i seg selv.

I slutten av mars sa statsministeren at tester skulle opp fra 10.000 til 25.000 per dag, deretter økes til 250.000 per dag. Da var det faktiske tallet 6583. Mange spør seg også om den reelle dødsraten i landet. 21.000 personer er døde av corona på britiske sykehus. 153.000 er smittet. Men myndighetene har så langt ikke oppgitt hvor mange som har dødd av viruset utenfor sykehusene.

At «senior Tories» er misfornøyde med egen regjering er like normalt som at misfornøyde Labour-backbenchere lekker delikat indignasjon om sine toppfolk. Det er hver sin gang.

Dette ville heller ikke vært stort å bry seg med, hadde det ikke vært for at seniorene teller navn som tidligere partileder Iain Duncan Smith, den første brexitministeren David Davis, forhenværende helseminister og utenriksminister Jeremy Hunt (som tre av ti Tory-medlemmer foretrakk som partileder foran Boris ved uravstemningen i fjor), og det er tungvektere som Sir Bill Cash og Sir John Redwood. De sitter på enorm erfaring. Også i det å kvitte seg med partilederen.

Hvor truende Boris Johnson opplever det indre opprøret vet han bare selv. Men også den ydmykende avskjedigelsen av Iain Duncan Smith i 2003 og Theresa Mays avgang i 2019 begynte med et møte i den såkalte 1922-komiteen.

Det er en innretning som Tory-partiet har for å disiplinere ledere som opptrer i strid med den til enhver rådende konsensus i underhusets parlamentarikergruppe. Hvis 15 prosent av dem krever det, må parlamentarikerne holde tillitsvotum over partilederen. Ved mistillit har vedkommende ingen annen mulighet enn å trekke seg.

Onsdag ble det avholdt møte i 1922-komiteen. Ifølge The Telegraph var det «intenst». Boris Johnson var temaet.

