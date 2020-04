CORONA: – At viruset rammer så ulikt kan bidra til at mange tar for lett på problemet, skriver forfatterne. Foto: PRIVAT

Hva lønner seg egentlig i kampen mot viruset?

Ut fra det vi vet nå, ser det ut som enklere hygiene- og avstandstiltak, samt omfattende testing, smitteoppsporing og isolasjon av smittede, trolig er mest effektivt med dagens smittenivå.

REIDAR PEDERSEN, professor, Senter for medisinsk etikk, UiO

MATHIAS BARRA, seniorforsker, Akershus universitetssykehus HF

Coronaviruset gir oftest milde eller ingen symptomer. Et lite mindretall blir svært syke og trenger intensivbehandling. Slik behandling kan redde mange liv, men svært skrøpelige eldre med mange sykdommer vil trolig ikke kunne ha nytte av den fordi det er for tøft. Disse har også størst risiko for å dø av viruset.

At viruset rammer så ulikt kan bidra til at mange tar for lett på problemet. Det er også utfordrende at vi ikke vet nok om hvor mange som er smittet, hvem som kan smitte andre, hvem som blir alvorlig syke, senskader, dødelighet og de psykososiale konsekvensene. Dødeligheten vil påvirkes av tilgang på intensivplasser og personell. Om mange helsepersonell blir smittet eller for mange pasienter blir alvorlig syke samtidig vil mange flere dø, også yngre og friske. Ingen tiltak vil føre til en uhåndterbar smittetopp.

Mye er gjort for å sikre intensivkapasitet, men antall respiratorer er fortsatt en begrensning. Vi har i dag hverken effektive medisiner eller noen vaksine, og vet ikke om eller når dette kan komme. Om mange nok blir immune etter sykdom (flokkimmunitet), så vil det hindre nye store smittetopper. Gjennomgått virussykdom gir vanligvis immunitet, men vi vet fortsatt ikke om det er tilfellet her. Spørsmålet om immunitet kan også ha betydning for vaksine – om det det er mulig eller om den må gis flere ganger.

Det finnes mange effektive tiltak for å redusere smittespredning. God hånd- og hostehygiene og å holde avstand er det viktigste. Effekten av tiltakene avhenger av hvor mye smitte det er i befolkningen.

I en fase med få smittede og immune – som Norge trolig er i per i dag – vil tidlig oppdaging og isolering være enklere å få til og nyttigere enn om det er utstrakt smitte. Dette forutsetter tilstrekkelig muligheter for testing, smitteoppsporing og isolering, også fra resten av familien. Å redusere kontakt for alle er trolig mest effektivt med mer utbredt smitte. Kontaktreduksjon kan skje på mer og mindre inngripende måter, alt fra å oppfordre til å holde avstand til strenge forbud.

Effekten av smittevern avhenger også av sårbarhet. Tiltak spesielt rettet mot sykehjemspasienter, pasienter med alvorlige psykiske lidelser, ruspasienter, og de med lavest sosioøkonomisk status er derfor spesielt viktig.

Erfaringene fra Norge de siste ukene tyder på at vi sammen har klart å redusere smitten så mye at hver smittet person smitter mindre enn én annen («reproduksjonsraten» R<1). Så lenge R<1 vil færre og færre bli smittet og syke. Dette er «slå-ned-strategien».

Det er imidlertid mye vi ikke vet, for eksempel hva som er mest effektivt for å redusere smitte, hvor mye stenging av barnehagene og skoler betyr, samt tilgang på smittevernutstyr, testing og smitteoppsporing fremover. Vi vet heller ikke hva som skjer i andre land og hvordan det påvirker våre muligheter.

Å stenge arbeidsplasser, skoler og barnehager medfører store konsekvenser - for økonomi, helse og andre områder. Dette er ikke bærekraftig over tid. Mye er imidlertid usikkert, for eksempel:

hvor mye av kostnadene skyldes pandemien heller enn tiltakene?

kan tiltakspakkene til nå ha ført til større kostnader enn nødvendig?

hva er betydningen av økonomiske tap når dette er delvis styrt og skjer i alle land?

hva hvis noe av tapene går utover forbruk heller enn investeringer, liv og helse?

hvilke gevinster kan omstilling, innovasjon og endringene gi?

hva er et liv verdt?

Andre uavklarte spørsmål er hvor lavt R må ligge for at vi kan være trygge på at helsetjenesten ikke blir overbelastet, hva er tilstrekkelige tiltak for å få R lav nok, og når det er for sent å snu? Kan det være at merkostnadene ved å sikte på R<1 er relativt små, samtidig som gevinstene er store? Blir kostnadene størst om vi undervurderer viruset? Kan forutsigbarhet gi Norge konkurransefortrinn eller muligheter til å hjelpe andre? Vi vet lite om konsekvensene for andre pasienter. Erfaringer så langt tyder på at pandemien kan ha omfattende kostnader for disse, spesielt med høy R.

All usikkerheten gjør at vi ikke vet hva som kan eller bør være målet i coronakampen – for eksempel å redusere smitten slik at R<1 med minst mulig kostnader i påvente av en vaksine, eller raskest mulig flokkimmmunitet gjennom flest mulig smittede uten overbelastning av helsetjenesten og uten at de med høyest risiko blir smittet. Det siste kalles gjerne «brems-strategien».

Ut fra det vi vet nå ser det ut som om at det å holde R<1 gjennom enklere hygiene- og avstandstiltak, samt omfattende testing, smitteoppsporing og isolasjon av smittede, er mulig og trolig mest effektivt med dagens smittenivå. Andre og dyrere tiltak synes å være mest effektive og viktigst om R og antall smittede øker igjen, eventuelt mer lokalt. Uansett trenger vi mer kunnskap.

